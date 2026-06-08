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Lo que se sabe sobre la nueva ronda de escalada en Oriente Medio
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El 7 de junio se produjo un nuevo repunte de la tensión tras el lanzamiento de misiles contra Israel desde territorio iraní. Se trata del primer ataque directo... 08.06.2026, Sputnik Mundo
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El mando militar iraní Jatam Anbiya justificó que estos ataques eran una respuesta a la escalada de los ataques israelíes contra el Líbano.A su vez, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, hizo una declaración amenazante.Tras ello, Israel respondió con un contraataque. Se produjeron al menos dos potentes explosiones en Teherán, reportó la agencia IRNA. El centro de Tabriz también fue objeto de un ataque.Además, las autoridades de la provincia iraní de Juzestán informaron de un ataque contra la planta química Karun, cuyas instalaciones fueron alcanzadas por proyectiles, lo que provocó daños parciales en el complejo industrial.En respuesta a la agresión, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció el inicio de la operación militar Nasr contra dos importantes bases aéreas israelíes, Tel Nof y Nevatim.Al mismo tiempo, el movimiento Ansasolá (hutíes) apoyó a Irán y declaró la prohibición del paso de buques israelíes por el mar Rojo.Mientras tanto, la región sigue en vilo por la creciente tensión. En particular, Irak anunció el cierre de su espacio aéreo durante 72 horas. Por su parte, Siria suspendió durante 12 horas las operaciones en el aeropuerto de Damasco y restringió el tránsito aéreo sobre el sur del país.
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Lo que se sabe sobre la nueva ronda de escalada en Oriente Medio
El 7 de junio se produjo un nuevo repunte de la tensión tras el lanzamiento de misiles contra Israel desde territorio iraní. Se trata del primer ataque directo de este tipo entre las partes desde el alto el fuego del 8 de abril, lo que podría poner en riesgo el proceso de paz, advirtieron medios. Sputnik te presenta los hechos, paso a paso.
El mando militar iraní Jatam Anbiya justificó que estos ataques eran una respuesta a la escalada de los ataques israelíes contra el Líbano.
A su vez, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, hizo una declaración amenazante.
Tras ello, Israel respondió con un contraataque. Se produjeron al menos dos potentes explosiones en Teherán, reportó la agencia IRNA. El centro de Tabriz también fue objeto de un ataque.
Además, las autoridades de la provincia iraní de Juzestán informaron de un ataque contra la planta química Karun, cuyas instalaciones fueron alcanzadas por proyectiles, lo que provocó daños parciales en el complejo industrial.
En respuesta a la agresión, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció el inicio de la operación militar Nasr contra dos importantes bases aéreas israelíes, Tel Nof y Nevatim.
Al mismo tiempo, el movimiento Ansasolá (hutíes) apoyó a Irán y declaró la prohibición del paso de buques israelíes por el mar Rojo.
Mientras tanto, la región sigue en vilo por la creciente tensión. En particular, Irak anunció el cierre de su espacio aéreo durante 72 horas. Por su parte, Siria suspendió durante 12 horas las operaciones en el aeropuerto de Damasco y restringió el tránsito aéreo sobre el sur del país.
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