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Irán da por terminados sus ataques contra Israel y lanza una dura advertencia
Irán da por terminados sus ataques contra Israel y lanza una dura advertencia
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En respuesta a la agresión israelí en el sur del Líbano, respaldada por EEUU, las tropas iraníes lanzaron un ataque del que Tel Aviv debe "sacar una lección"... 08.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-08T13:27+0000
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Al mismo tiempo, desde el organismo aseguraron que Irán infligió graves daños a Israel durante los últimos ataques.El 7 de junio, Irán realizó varios lanzamientos de misiles contra el norte de Israel. Según las autoridades iraníes, estos ataques fueron la represalia a un reciente ataque militar israelí contra un suburbio de Beirut en el Líbano que, según los medios, dejó al menos dos muertos y 11 heridos.Hoy, ambos bandos intercambiaron varias oleadas de ataques contra objetivos militares e instalaciones energéticas.Así, el Ejército israelí afirmó haber atacado varios objetivos en el complejo petroquímico de Bandar-e Mahshahr, en el suroeste de Irán, donde se encuentran las instalaciones de la planta química Karun.Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó de un ataque de represalia contra "industrias similares" en el puerto israelí de Haifa.
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Irán da por terminados sus ataques contra Israel y lanza una dura advertencia
En respuesta a la agresión israelí en el sur del Líbano, respaldada por EEUU, las tropas iraníes lanzaron un ataque del que Tel Aviv debe "sacar una lección", informó el Mando Central iraní Jatam Anbiya.
"Se declara concluida la operación de las Fuerzas Armadas [de Irán], pero se subraya que, si continúan las agresiones, también en el sur del Líbano, se adoptarán medidas mucho más contundentes y devastadoras", señaló el comunicado citado por los medios locales.
Al mismo tiempo, desde el organismo aseguraron que Irán infligió graves daños a Israel durante los últimos ataques.
"Durante la nueva oleada de [ataques] contra objetivos sensibles e importantes en los territorios ocupados, el enemigo sufrió golpes graves y devastadores, al ser objeto de una exitosa operación ofensiva de las Fuerzas Armadas de Irán", destacó.
El 7 de junio, Irán realizó varios lanzamientos de misiles contra el norte de Israel. Según las autoridades iraníes, estos ataques fueron la represalia a un reciente ataque militar israelí contra un suburbio de Beirut en el Líbano que, según los medios, dejó al menos dos muertos y 11 heridos.
Hoy, ambos bandos intercambiaron varias oleadas de ataques
contra objetivos militares e instalaciones energéticas.
Así, el Ejército israelí afirmó haber atacado varios objetivos en el complejo petroquímico de Bandar-e Mahshahr, en el suroeste de Irán, donde se encuentran las instalaciones de la planta química Karun.
Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó de un ataque de represalia contra "industrias similares" en el puerto israelí de Haifa.
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