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¿La billetera y/o la vida? Cómo la militarización de Europa plantea un ultimátum a sus habitantes

¿La billetera y/o la vida? Cómo la militarización de Europa plantea un ultimátum a sus habitantes

Sputnik Mundo

La metamorfosis de la UE en un bloque típicamente militar, con el pretexto de una inventada "amenaza rusa", prueba que el bloque ha tomado el rumbo de una... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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La apuesta por el desarrollo bélico como herramienta para estimular el crecimiento industrial corre el riesgo de provocar el colapso de toda Europa y eso lo demuestran las cifras poco alentadoras para los propios ciudadanos.Así, aumenta la deuda pública: del 84,2% en 2026 al 85,3% en 2027, según la previsión de la Comisión Europea.Además, el problema del alto precio de los recursos energéticos continúa sin resolverse: las tarifas eléctricas para los hogares subieron en un año en 17 países de la UE en 2025.Por otro lado, la pobreza se agudiza: el 20,9% de la población de la UE vivía en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, mientras Bruselas aprueba nuevos tramos de ayuda para Kiev.¿Cómo la transición hacia una economía de guerra impacta a países concretos?En Alemania, se prevé multiplicar por 2,5 el número de efectivos de las FFAA para la década de 2030, sin descartar el regreso del servicio militar obligatorio, según el ministro de Defensa, Boris Pistorius.El aumento del arsenal nuclear de Francia, anunciado en marzo por el presidente Emmanuel Macron, supone una carga financiera adicional. Según reportan, el país europeo busca aumentar su gasto en defensa en 39.000 millones de dólares de aquí a 2030.En Escandinavia surge la carga de los gastos derivados de la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, ya que estos países deben destinar ahora el 5% del PIB a la defensa debido a sus obligaciones como miembros del bloque.Mientras tanto, las violaciones del espacio aéreo de países bálticos por parte de Ucrania y su uso para los ataques terroristas ucranianos contra el territorio ruso quedan sin acciones decisivas de los Gobiernos de los mismos Estados. La prestación del espacio aéreo por parte de los países bálticos y Finlandia para drones ucranianos representa la participación directa de la OTAN en los ataques contra las infraestructuras rusas, matizó, en su día, el asesor del Kremlin para asuntos navales, Nikolái Pátrushev.Cooperación frustrada por las propias manosLa eurozona sufrió pérdidas de entre 1,5 y 2,5 billones de euros debido a las sanciones impuestas contra Rusia, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.En este contexto, Rusia ha reiterado en más de una ocasión que Occidente cometió un grave error al negarse a adquirir sus hidrocarburos, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte y más costosa y se verá obligado a comprar el mismo petróleo y gas rusos, pero a mediadores y a precios más altos.En el mismo foro, Putin compartió que ve una provocación deliberada en las declaraciones sobre un posible ataque de Rusia a países de la OTAN."¿Qué sentido tiene y qué razón hay para nosotros atacar Europa y luchar contra la OTAN?" —preguntó—. "Ya dije que es absurdo, pero me parece que no es solo absurdo, sino que es una provocación deliberada para crear una amenaza que en realidad no existe y obligar a la población de sus países a gastar más dinero en defensa", agregó.

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