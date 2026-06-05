https://noticiaslatam.lat/20260605/la-narrativa-de-la-amenaza-rusa-busca-ocultar-el-desgaste-politico-en-europa-afirma-el-enviado-1173762216.html

La narrativa de la "amenaza rusa" busca ocultar el desgaste político en Europa, afirma el enviado presidencial ruso

La narrativa de la "amenaza rusa" busca ocultar el desgaste político en Europa, afirma el enviado presidencial ruso

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Varios dirigentes occidentales recurren a la narrativa de una "amenaza rusa" para desviar la atención de su creciente impopularidad interna, declaró el enviado... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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El enviado especial agregó que, una vez finalizado el conflicto en Ucrania, muchos líderes europeos tendrán dificultades para explicar a sus ciudadanos problemas como la desaceleración económica, la crisis energética y los desafíos relacionados con la migración.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.

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