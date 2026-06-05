https://noticiaslatam.lat/20260605/la-narrativa-de-la-amenaza-rusa-busca-ocultar-el-desgaste-politico-en-europa-afirma-el-enviado-1173762216.html
La narrativa de la "amenaza rusa" busca ocultar el desgaste político en Europa, afirma el enviado presidencial ruso
La narrativa de la "amenaza rusa" busca ocultar el desgaste político en Europa, afirma el enviado presidencial ruso
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Varios dirigentes occidentales recurren a la narrativa de una "amenaza rusa" para desviar la atención de su creciente impopularidad interna, declaró el enviado... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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El enviado especial agregó que, una vez finalizado el conflicto en Ucrania, muchos líderes europeos tendrán dificultades para explicar a sus ciudadanos problemas como la desaceleración económica, la crisis energética y los desafíos relacionados con la migración.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.
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La narrativa de la "amenaza rusa" busca ocultar el desgaste político en Europa, afirma el enviado presidencial ruso
Varios dirigentes occidentales recurren a la narrativa de una "amenaza rusa" para desviar la atención de su creciente impopularidad interna, declaró el enviado especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
"¿A qué se debe realmente tanta agresividad contra Rusia? En gran medida, esto no solo tiene que ver con factores que frenan el crecimiento económico, sino con el hecho de que a estos políticos, tremendamente impopulares en Europa (...), solo se les puede explicar su derrota total a través de la imagen de un enemigo externo", señaló en la sesión La economía del nuevo orden mundial: transformación estructural, desafíos y oportunidades.
El enviado especial agregó que, una vez finalizado el conflicto en Ucrania, muchos líderes europeos tendrán dificultades para explicar a sus ciudadanos problemas como la desaceleración económica, la crisis energética y los desafíos relacionados con la migración.
La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo
se celebra del 3 al 6 de junio
. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.