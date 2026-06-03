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Medio millón de nuevos desempleos y "pobreza laboral" en Europa figuran entre secuelas de la guerra contra Irán

Medio millón de nuevos desempleos y "pobreza laboral" en Europa figuran entre secuelas de la guerra contra Irán

Sputnik Mundo

Cientos de miles de empleos en Europa están en peligro debido a la incesante crisis energética provocada por la agresión de EEUU e Israel contra Irán, informa... 03.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-03T10:34+0000

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Los elevados costos de la energía, la reestructuración industrial y la transición hacia una economía verde están afectando negativamente a la economía de los países de la Unión Europea, según un informe de la CE que contiene recomendaciones para los Estados miembros.Por ejemplo, la CE prevé que el aumento de los precios de los combustibles —cuyo coste se está incrementando debido a la "guerra incesante de EEUU e Israel contra Irán"— pondría en peligro hasta 560.000 puestos de trabajo solo en 2026.En general, según el documento, el sector automovilístico europeo será el más afectado, ya que podría perder alrededor de 600.000 empleos. También están en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo en la industria de las baterías y en el sector de la energía solar.Sin embargo, según la nota, los problemas de Europa no se limitan únicamente a la pérdida de competitividad frente a China y Estados Unidos o al aumento del desempleo.Así, uno de cada cinco trabajadores "se ve condenado a empleos mal remunerados" en sectores con un escaso crecimiento de la productividad, mientras que uno de cada 12 "corre el riesgo de caer en la pobreza laboral". Además, debido al aumento del costo del suministro de combustible, "los hogares con bajos ingresos podrían verse sometidos a una carga desproporcionada", apunta el artículo.El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron una agresión armada contra Irán, sometiendo a este país a bombardeos. Como contramedida, Teherán lanzó ataques, entre otros, contra la infraestructura energética de los países aliados de Washington en la región, y tomó el control de la navegación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía.Las consecuencias de estos sucesos se sienten en todo el mundo, pero son las economías de los países de la UE las que más sufren. Dichas naciones dependen de las importaciones de recursos energéticos y ya se encuentran debilitadas por su propia renuncia o reducción significativa de las importaciones de petróleo y gas procedentes de Rusia, motivada por la aspiración de Bruselas de perjudicar a la economía rusa tras el inicio de la operación militar de Moscú en Ucrania.

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