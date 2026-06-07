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Diputados bolivianos aprueban ley que regula estado de excepción tras 38 días de conflicto

Diputados bolivianos aprueban ley que regula estado de excepción tras 38 días de conflicto

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La ley 161/2025-2026, que regula estados de excepción y garantiza el orden público interno, la vigencia de los derechos y la protección de la ciudadanía ante... 07.06.2026, Sputnik Mundo

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"Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara revisora, queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales", señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar.Bolivia sortea las dificultades del desabastecimiento de alimentos en el día 38 de movilizaciones, la falta de provisión de carburantes y medicinas, principalmente, en la ciudad de La Paz, sede administrativa del país, por los bloqueos de carreteras desde el 1 de mayo.La norma define el estado de excepción como un régimen jurídico extraordinario y temporal, dispuesto por el presidente del Estado, destinado a preservar el orden constitucional y la seguridad del país frente a situaciones excepcionales.La norma, que requiere la promulgación por el presidente Rodrigo Paz para entrar en vigor, también garantiza la vigencia de los derechos fundamentales y determina la participación de la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público durante su aplicación.Actualmente, el Gobierno boliviano analiza aplicar un estado de excepción, como último recurso, ante el estancamiento del diálogo con organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana, el desabastecimiento de las ciudades en el occidente del país y las grandes pérdidas económicas a consecuencia de las movilizaciones.

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