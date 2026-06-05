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"Por ahora no le veo sentido": Putin comenta una posible reunión con Zelenski
"Por ahora no le veo sentido": Putin comenta una posible reunión con Zelenski
Sputnik Mundo
Un encuentro con Volodímir Zelenski será posible una vez que se hayan alcanzado acuerdos, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en la sesión plenaria del... 05.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-05T15:21+0000
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"No veo sentido en reunirnos. El único interés para la parte ucraniana es detener el avance de nuestras FFAA, nada más. Nosotros necesitamos acuerdos no para seis meses ni para tres meses, sino con una perspectiva histórica de largo plazo. Que los especialistas trabajen, elaboren algunas soluciones y, después de eso, podremos reunirnos", explicó el mandatario ruso.Agregó que Kiev solicita una reunión, pero comete crímenes atroces, como el ataque al colegio estudiantil en la ciudad de Starobelsk, la república popular de Lugansk.Asimismo, subrayó que nunca se ha negado a reunirse con Zelenski, pero que, en su opinión, en estos momentos una reunión de ese tipo no daría ningún resultado, reiteró el presidente.Vladimir Putin pronunció, como es tradición, un discurso en el mayor foro económico anual de Rusia. Su intervención se centró en el desarrollo económico global, el auge de los BRICS, la soberanía tecnológica y las críticas a las políticas europeas, así como el conflicto ucraniano. La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.El SPIEF se celebra anualmente desde 1997. Desde 2005, el foro cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia.
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"Por ahora no le veo sentido": Putin comenta una posible reunión con Zelenski
15:21 GMT 05.06.2026 (actualizado: 15:48 GMT 05.06.2026)
Un encuentro con Volodímir Zelenski será posible una vez que se hayan alcanzado acuerdos, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).
"No veo sentido en reunirnos. El único interés para la parte ucraniana es detener el avance de nuestras FFAA, nada más. Nosotros necesitamos acuerdos no para seis meses ni para tres meses, sino con una perspectiva histórica de largo plazo. Que los especialistas trabajen, elaboren algunas soluciones y, después de eso, podremos reunirnos", explicó el mandatario ruso.
Agregó que Kiev solicita una reunión, pero comete crímenes atroces, como el ataque al colegio estudiantil en la ciudad de Starobelsk
, la república popular de Lugansk.
"¿Qué significa esto? Piden una reunión y cometen crímenes tan atroces como el asesinato de menores", expresó Putin.
Asimismo, subrayó que nunca se ha negado a reunirse con Zelenski, pero que, en su opinión, en estos momentos una reunión de ese tipo no daría ningún resultado, reiteró el presidente.
Vladimir Putin pronunció, como es tradición, un discurso
en el mayor foro económico anual de Rusia. Su intervención se centró en el desarrollo económico global, el auge de los BRICS, la soberanía tecnológica y las críticas a las políticas europeas, así como el conflicto ucraniano
.
La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo
se celebra del 3 al 6 de junio
. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.
El SPIEF se celebra anualmente desde 1997. Desde 2005, el foro cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia.
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