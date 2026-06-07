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"Fue solo un simple y llano insulto": revelan el verdadero propósito de la carta de Zelenski a Putin

"Fue solo un simple y llano insulto": revelan el verdadero propósito de la carta de Zelenski a Putin

Sputnik Mundo

La carta de Volodímir Zelenski fue una provocación contra el presidente ruso, Vladímir Putin, escribió el teniente coronel del Ejército estadounidense en... 07.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-07T11:37+0000

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Davis agregó que cada ocasión en que Occidente dispuso de una oportunidad para resolver el conflicto mediante la diplomacia fue desechada. Y que cada vez que esto sucedió, las condiciones subsiguientes para Kiev resultaron aún más adversas.La carta de Zelenski apareció en su sitio web la noche del 4 de junio. En ella, critica duramente al jefe del Estado ruso, aunque al final propone iniciar un diálogo bilateral directo y reunirse en un territorio neutral —por ejemplo, Suiza, Turquía o uno de los países de Oriente Medio. Al mismo tiempo, sostiene que tanto Europa como EEUU deben participar en las negociaciones.Vladímir Putin comentó la carta durante la sesión plenaria del SPIEF: el mandatario ruso señaló el tono grosero de Zelenski y explicó que los contactos al más alto nivel que exige Zelenski solo serían admisibles tras alcanzar acuerdos, los cuales deben ser elaborados por especialistas en la materia.

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