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"Calzada flotante" de la capital de México: una obra que costó el triple y aumentó las críticas contra el Mundial

"Calzada flotante" de la capital de México: una obra que costó el triple y aumentó las críticas contra el Mundial

Sputnik Mundo

La Copa del Mundo representó una esperanza para muchas personas que deseaban mayor infraestructura de movilidad en la Ciudad de México, pero con el paso del... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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Tal es el caso de la llamada "Calzada Flotante" de Tlalpan, un paso elevado que fue vendido como un gran avance en la cultura vial, pero que al final resultó en el gran obstáculo de miles y miles de peatones, ciclistas y automovilistas de la Ciudad de México. La "Calzada Flotante", ubicada entre Tlaxcoaque y la estación del Metro Chabacano, no fue entregada el 30 de mayo, como estipulaba el contrato del Gobierno capitalino. A pocos días del Mundial, las obras siguen en curso. El costo inicial, según documentos oficiales públicos, era de 659 millones de pesos (unos 38 millones de dólares), pero con el paso del tiempo esa cifra se triplicó a 2.000 millones de pesos (unos 115 millones de dólares), de acuerdo con reportes obtenidos mediante plataformas de transparencia pública. Charbel Mateos, experto en movilidad e integrante de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, sostiene que la movilidad no se verá beneficiada con esta obra, ya que el movimiento de peatones y ciclistas, dice, debe ser "a nivel de calle" para que sea funcional.

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