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Exfuncionario italiano exige al Gobierno "suspender de inmediato" el financiamiento a Ucrania y ayudar a su nación
Exfuncionario italiano exige al Gobierno "suspender de inmediato" el financiamiento a Ucrania y ayudar a su nación
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El Gobierno italiano debería destinar los fondos que transfiere a las autoridades ucranianas a apoyar a su propia población, destacó a Sputnik el exministro... 06.06.2026, Sputnik Mundo
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Las políticas adoptadas, continuó, han contribuido al aumento de los costos energéticos en Italia, por lo que ahora el Ejecutivo "debe resolver un problema que él mismo ha creado"."Por eso deberían suspender de inmediato cualquier ayuda a Ucrania y redirigir esos fondos al apoyo de la población italiana. De lo contrario, estarán cometiendo un doble error: primero, permitir que los precios de la energía sigan siendo elevados, y segundo, seguir enviando dinero al extranjero sin ayudar suficientemente a sus propios ciudadanos, agravando aún más la situación", afirmó Geraci.Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, destacó que el respaldo europeo a Ucrania está generando efectos negativos para los propios países de la UE en el contexto actual. Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso, y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos.Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa. Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a las economías de los países europeos que a Rusia.
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Exfuncionario italiano exige al Gobierno "suspender de inmediato" el financiamiento a Ucrania y ayudar a su nación

17:01 GMT 06.06.2026
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Este es el ambicioso plan de Meloni que definirá el avance de Italia - Sputnik Mundo, 1920, 06.06.2026
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El Gobierno italiano debería destinar los fondos que transfiere a las autoridades ucranianas a apoyar a su propia población, destacó a Sputnik el exministro italiano de Desarrollo Económico Michele Geraci, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

"La función de un Gobierno es velar por sus ciudadanos, no por los habitantes de otros países. La prioridad debe ser el bienestar del pueblo italiano", señaló Michele Geraci.

Las políticas adoptadas, continuó, han contribuido al aumento de los costos energéticos en Italia, por lo que ahora el Ejecutivo "debe resolver un problema que él mismo ha creado".
"Por eso deberían suspender de inmediato cualquier ayuda a Ucrania y redirigir esos fondos al apoyo de la población italiana. De lo contrario, estarán cometiendo un doble error: primero, permitir que los precios de la energía sigan siendo elevados, y segundo, seguir enviando dinero al extranjero sin ayudar suficientemente a sus propios ciudadanos, agravando aún más la situación", afirmó Geraci.
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Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, destacó que el respaldo europeo a Ucrania está generando efectos negativos para los propios países de la UE en el contexto actual.
Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso, y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos.
Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa. Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a las economías de los países europeos que a Rusia.
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