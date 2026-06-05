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Ucrania viola la tregua en la central nuclear de Zaporozhie
Ucrania viola la tregua en la central nuclear de Zaporozhie
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Las Fuerzas Armadas de Ucrania violaron el alto el fuego en la planta nuclear de Zaporozhie, informó la central en sus redes sociales. 05.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-05T12:36+0000
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Un dron lanzó munición contra los miembros del equipo de desminado del Ministerio de Defensa de Rusia. Como resultado, cinco militares resultaron heridos. Todos recibieron la asistencia médica necesaria.Lo ocurrido constituye una grave violación de las garantías ofrecidas por la parte ucraniana.Horas antes, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció una tregua limitada, vigente hasta el 23 de junio, acordada para permitir la realización de trabajos esenciales de reparación en una de las líneas eléctricas que suministran energía a la central nuclear de Zaporozhie.La línea eléctrica Dnepróvskaya fue desconectada hace más de dos meses, lo que dejó la planta nuclear más grande de Europa con una línea única, de 330 kV, para refrigerar sus seis reactores en parada.El organismo indicó que lo largo de las últimas semanas, la central perdió el acceso a esta línea en varias ocasiones y tuvo que poner en marcha sus generadores diésel de emergencia como último recurso.El 30 de mayo, un dron ucraniano chocó contra la parte exterior del edificio de una sala de máquinas de la central nuclear de Zaporozhie. El servicio de prensa de la central informó que el ataque no dejó heridos. Asimismo, precisó que los procesos tecnológicos continuaron funcionando con normalidad y que los niveles de radiación se mantuvieron dentro de los parámetros habituales.A su vez, el OIEA declaró que el ataque constituyó un incidente grave, que puso en peligro los principios fundamentales de la seguridad nuclear.
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Ucrania viola la tregua en la central nuclear de Zaporozhie
12:36 GMT 05.06.2026 (actualizado: 12:47 GMT 05.06.2026)
Las Fuerzas Armadas de Ucrania violaron el alto el fuego en la planta nuclear de Zaporozhie, informó la central en sus redes sociales.
Un dron lanzó munición contra los miembros del equipo de desminado del Ministerio de Defensa de Rusia. Como resultado, cinco militares resultaron heridos. Todos recibieron la asistencia médica necesaria.
"Este incidente se produjo en las primeras horas de la entrada en vigor del régimen de silencio, establecido para llevar a cabo trabajos de restauración de la línea de Dnepróvskaya, de 750 kilovoltios (kV), de gran importancia para garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporozhie", informó.
Lo ocurrido constituye una grave violación de las garantías ofrecidas por la parte ucraniana.
Horas antes, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció una tregua limitada
, vigente hasta el 23 de junio, acordada para permitir la realización de trabajos esenciales de reparación en una de las líneas eléctricas que suministran energía a la central nuclear de Zaporozhie.
La línea eléctrica Dnepróvskaya fue desconectada hace más de dos meses, lo que dejó la planta nuclear más grande de Europa con una línea única, de 330 kV, para refrigerar sus seis reactores en parada.
El organismo indicó que lo largo de las últimas semanas, la central perdió el acceso a esta línea en varias ocasiones y tuvo que poner en marcha sus generadores diésel de emergencia como último recurso.
El 30 de mayo, un dron ucraniano chocó contra la parte exterior del edificio de una sala de máquinas
de la central nuclear de Zaporozhie. El servicio de prensa de la central informó que el ataque no dejó heridos. Asimismo, precisó que los procesos tecnológicos continuaron funcionando con normalidad y que los niveles de radiación se mantuvieron dentro de los parámetros habituales.
A su vez, el OIEA declaró que el ataque constituyó un incidente grave
, que puso en peligro los principios fundamentales de la seguridad nuclear.
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