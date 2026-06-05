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Los planes militares de Netanyahu están en manos de Trump, revelan medios

Los planes militares de Netanyahu están en manos de Trump, revelan medios

Sputnik Mundo

Los objetivos militares del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, —y quizás su continuidad en el poder— dependen de Donald Trump, quien no comparte su... 05.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-05T10:55+0000

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Trump y Netanyahu mantienen una coordinación muy estrecha y se comunican casi a diario, según destaca la publicación. El 1 de junio, durante una conversación telefónica, el presidente estadounidense criticó a Netanyahu y logró frenar un ataque previsto contra Beirut.Esta decisión llevó a algunos rivales políticos del primer ministro israelí a afirmar que "Netanyahu ha convertido a Israel en un vasallo de Estados Unidos" o que "ha cedido la soberanía del país a Trump".Mientras Trump está centrado en poner fin a la guerra y alcanzar un acuerdo con Irán, Netanyahu se enfrenta a una creciente presión interna y a las demandas de responder a los ataques de Hizbulá.Según una fuente israelí citada por el portal, Netanyahu teme que la tensa conversación telefónica sea el preludio de nuevas restricciones por parte de EEUU a la libertad de acción de Israel en Líbano.Por el momento, Netanyahu ha abandonado el plan de atacar Beirut y trata de minimizar la impresión de que existen desacuerdos con Washington, subrayando al mismo tiempo la importancia de su relación con Trump de cara a las elecciones previstas para octubre, concluye el medio.Anteriormente, Trump anunció el cese de las hostilidades entre Israel y Hizbulá. El anuncio del mandatario estadounidense llega en medio de las negociaciones para un alto el fuego con Irán y un día después de que Tel Aviv tomara el castillo de Beaufort, un edificio clave en el sur de Líbano.

https://noticiaslatam.lat/20260523/de-piloto-a-pasajero-como-trump-golpea-a-netanyahu-al-echarlo-de-las-negociaciones-sobre-iran-1173579843.html

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