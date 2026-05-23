De piloto a pasajero: ¿cómo Trump "golpea" a Netanyahu al echarlo de las negociaciones sobre Irán?
© AP Photo / Evan VucciEl primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, detrás de Donald Trump, mandatario estadounidense
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A diferencia de los primeros días de la operación contra Irán, cuando EEUU y su "copiloto", Israel, actuaban de manera coordinada, la posterior suavización de la postura de Washington hacia Teherán en las negociaciones sugiere que la Casa Blanca reevalúa el estatus de su aliado, escribe 'The New York Times'.
Basándose en declaraciones de dos funcionarios israelíes, el periódico afirma que EEUU "dejó de lado a Israel" hasta tal punto que las autoridades de Tel Aviv se vieron "prácticamente excluidas" de las negociaciones sobre el conflicto con Irán.
Además, para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien al principio se posicionó casi como el "mentor de [el presidente de EEUU, Donald] Trump" y su "igual", este cambio de prioridades de Washington se convirtió en un "humillante golpe" antes de las elecciones, apunta el medio.
Además, para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien al principio se posicionó casi como el "mentor de [el presidente de EEUU, Donald] Trump" y su "igual", este cambio de prioridades de Washington se convirtió en un "humillante golpe" antes de las elecciones, apunta el medio.
"Israel pasó de ser un socio igualitario a convertirse en algo más parecido a un subcontratista del Ejército estadounidense", resalta el artículo.
Según las fuentes del medio, las autoridades israelíes se ven obligadas a obtener información sobre las negociaciones a través de sus propios canales de inteligencia, así como mediante contactos con diplomáticos y mandatarios de países de la región.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. Se estima que más de 3.000 personas han sido víctimas de estas ofensivas. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.
El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".
El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Baghaei, la calificó de "responsable" y "generosa".
Si bien no se informó de la reanudación de las hostilidades, Estados Unidos inició un bloqueo de los puertos iraníes, amenazando en reiteradas ocasiones con reanudar los bombardeos. Teherán, por su parte, advirtió que, en caso de un nuevo ataque, la respuesta sería tal que el conflicto se extendería más allá de la región.
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