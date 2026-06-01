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Israel e Hizbulá cesaron los ataques mutuos, informa Trump
Israel e Hizbulá cesaron los ataques mutuos, informa Trump
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Un día después de que el premier israelí Benjamín Netanyahu dijera que su objetivo es "profundizar y ampliar" el control sobre los lugares "que estaban bajo el... 01.06.2026, Sputnik Mundo
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"Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro israelí, [Benjamín] Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut, cualquier tropa que estuviera en camino ha sido regresada", escribió en Truth Social. "Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hizbulá y acordaron que cesarán todos los disparos".El anuncio del mandatario estadounidense llega en medio de las negociaciones para un alto el fuego con Irán y un día después de que Tel Aviv tomara el castillo de Beaufort, un edificio clave en el sur de Líbano.
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Israel e Hizbulá cesaron los ataques mutuos, informa Trump

22:07 GMT 01.06.2026
© AP Photo / Hussein MallaResultados de un ataque israelí contra un edificio de apartamentos en un suburbio al sur de Beirut, Líbano.
Resultados de un ataque israelí contra un edificio de apartamentos en un suburbio al sur de Beirut, Líbano. - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Hussein Malla
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Un día después de que el premier israelí Benjamín Netanyahu dijera que su objetivo es "profundizar y ampliar" el control sobre los lugares "que estaban bajo el control de Hizbulá", el presidente estadounidense Donald Trump anunció el cese de las hostilidades.
"Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro israelí, [Benjamín] Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut, cualquier tropa que estuviera en camino ha sido regresada", escribió en Truth Social. "Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hizbulá y acordaron que cesarán todos los disparos".
Manifestantes ondean banderas iraníes durante una concentración a favor del gobierno en Teherán - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
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Irán suspende contactos con EEUU tras los ataques de Israel contra el Líbano, afirman medios
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El anuncio del mandatario estadounidense llega en medio de las negociaciones para un alto el fuego con Irán y un día después de que Tel Aviv tomara el castillo de Beaufort, un edificio clave en el sur de Líbano.
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