Israel e Hizbulá cesaron los ataques mutuos, informa Trump

"Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro israelí, [Benjamín] Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut, cualquier tropa que estuviera en camino ha sido regresada", escribió en Truth Social. "Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hizbulá y acordaron que cesarán todos los disparos".El anuncio del mandatario estadounidense llega en medio de las negociaciones para un alto el fuego con Irán y un día después de que Tel Aviv tomara el castillo de Beaufort, un edificio clave en el sur de Líbano.
Un día después de que el premier israelí Benjamín Netanyahu dijera que su objetivo es "profundizar y ampliar" el control sobre los lugares "que estaban bajo el control de Hizbulá", el presidente estadounidense Donald Trump anunció el cese de las hostilidades.
"Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro israelí, [Benjamín] Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut, cualquier tropa que estuviera en camino ha sido regresada", escribió en Truth Social. "Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hizbulá y acordaron que cesarán todos los disparos".
El anuncio del mandatario estadounidense llega en medio de las negociaciones para un alto el fuego con Irán y un día después de que Tel Aviv tomara el castillo de Beaufort, un edificio clave en el sur de Líbano.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).