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"Una ilusión de paz": exdiputado ucraniano se pronuncia sobre la carta de Zelenski a Putin

"Una ilusión de paz": exdiputado ucraniano se pronuncia sobre la carta de Zelenski a Putin

Sputnik Mundo

Volodímir Zelenski intenta crear una ilusión de paz mediante una carta abierta al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en realidad, Kiev no quiere resolver el... 05.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-05T10:10+0000

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De acuerdo con el exdiputado, la razón de esta carta es la demanda de paz existente dentro de la sociedad ucraniana.Ni Zelenski ni su entorno desean poner fin al conflicto; además, estas cuestiones "hace tiempo que ya no están dentro de las competencias de las autoridades ucranianas", continuó."A juzgar por las declaraciones que escuchamos desde Europa, todavía no veo medidas efectivas orientadas a poner fin al conflicto mediante negociaciones", añadió.Anteriormente, Zelenski dio a conocer una carta donde propone un intercambio de prisioneros de guerra en condiciones de "todos por todos", así como una reunión con Putin en un tercer país.Las autoridades rusas leyeron la misiva abierta de Zelenski y destacaron que, más tarde, Putin será informado sobre el documento. Asimismo, el Kremlin subrayó que el político puede acudir a Moscú "cuando quiera" para hablar sobre el conflicto ucraniano.

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