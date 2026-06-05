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"Una ilusión de paz": exdiputado ucraniano se pronuncia sobre la carta de Zelenski a Putin
"Una ilusión de paz": exdiputado ucraniano se pronuncia sobre la carta de Zelenski a Putin
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Volodímir Zelenski intenta crear una ilusión de paz mediante una carta abierta al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en realidad, Kiev no quiere resolver el... 05.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-05T10:10+0000
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De acuerdo con el exdiputado, la razón de esta carta es la demanda de paz existente dentro de la sociedad ucraniana.Ni Zelenski ni su entorno desean poner fin al conflicto; además, estas cuestiones "hace tiempo que ya no están dentro de las competencias de las autoridades ucranianas", continuó."A juzgar por las declaraciones que escuchamos desde Europa, todavía no veo medidas efectivas orientadas a poner fin al conflicto mediante negociaciones", añadió.Anteriormente, Zelenski dio a conocer una carta donde propone un intercambio de prisioneros de guerra en condiciones de "todos por todos", así como una reunión con Putin en un tercer país.Las autoridades rusas leyeron la misiva abierta de Zelenski y destacaron que, más tarde, Putin será informado sobre el documento. Asimismo, el Kremlin subrayó que el político puede acudir a Moscú "cuando quiera" para hablar sobre el conflicto ucraniano.
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"Una ilusión de paz": exdiputado ucraniano se pronuncia sobre la carta de Zelenski a Putin
Volodímir Zelenski intenta crear una ilusión de paz mediante una carta abierta al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en realidad, Kiev no quiere resolver el conflicto, declaró a Sputnik el exdiputado ucraniano y líder del movimiento Otra Ucrania, Spiridón Kilinkárov.
De acuerdo con el exdiputado, la razón de esta carta es la demanda de paz existente dentro de la sociedad ucraniana.
"En realidad, se trata de crear una ilusión de paz. Dentro de la sociedad ucraniana existe una fuerte demanda de paz, y toda esta retórica belicista de Zelenski y su entorno ya ha cansado bastante. Por eso necesitan crear una ilusión de paz, afirmando que habría que poner fin a la guerra y reunirse con Putin", afirmó.
Ni Zelenski ni su entorno desean poner fin al conflicto; además, estas cuestiones "hace tiempo que ya no están dentro de las competencias de las autoridades ucranianas", continuó.
"A juzgar por las declaraciones que escuchamos desde Europa, todavía no veo medidas efectivas orientadas a poner fin al conflicto mediante negociaciones", añadió.
Anteriormente, Zelenski dio a conocer una carta donde propone un intercambio de prisioneros de guerra en condiciones de "todos por todos", así como una reunión con Putin en un tercer país.
Las autoridades rusas leyeron la misiva abierta de Zelenski y destacaron que, más tarde, Putin será informado
sobre el documento. Asimismo, el Kremlin subrayó que el político puede acudir a Moscú "cuando quiera" para hablar sobre el conflicto ucraniano
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