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Energía y tecnologías centran el diálogo Rusia-África en el SPIEF

Energía y tecnologías centran el diálogo Rusia-África en el SPIEF

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La cuestión energética sigue siendo uno de los desafíos más urgentes para África: los países del continente sufren una grave escasez de electricidad, afirmó el... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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En sus palabras, "alrededor de 600 millones de personas todavía no tienen acceso suficiente a la electricidad y, naturalmente, esta situación también afecta a las empresas industriales".En este contexto, el uso de pequeños reactores modulares rusos podría aportar importantes beneficios a los países africanos, afirmó el presidente ejecutivo de la Cámara Africana de Energía, Nj Ayuk.Además, otro de los retos que enfrenta África es la soberanía digital y financiera."También en este ámbito tenemos mucho que ofrecer en términos de desarrollo de sistemas de gobierno electrónico, plataformas de servicios públicos digitales, sistemas inteligentes de gestión del transporte y otras soluciones tecnológicas. Las tecnologías que implementan las empresas rusas serán, sin duda, demandadas en el continente africano para fortalecer su soberanía digital", precisó Gusakov.El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable". De acuerdo con las autoridades rusas, representantes de más de 130 países y territorios participan en el evento.

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