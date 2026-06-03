Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
https://noticiaslatam.lat/20260603/que-dejo-el-encuentro-de-la-uee-que-desafia-a-la-ue-1173720412.html
Qué dejó el encuentro de la UEE que desafía a la UE
Qué dejó el encuentro de la UEE que desafía a la UE
Sputnik Mundo
¿Qué dejó la visita de Putin a Kazajistán y cómo la Unión Económica Euroasiática gana cada vez más peso en el tablero global? Analizamos también la reciente... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T15:00+0000
2026-06-03T15:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173721548_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_79bf4d98892005506f98c05f4a91ec63.jpg
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Qué dejó el encuentro de la UEE que desafía a la UE
Sputnik Mundo
Qué dejó el encuentro de la UEE que desafía a la UE
2026-06-03T15:00+0000
true
PT46M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173721548_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1649beb94d29f9d6a06cf2b26cd3648f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Qué dejó el encuentro de la UEE que desafía a la UE

15:00 GMT 03.06.2026
© Sputnik
Síguenos en
¿Qué dejó la visita de Putin a Kazajistán y cómo la Unión Económica Euroasiática gana cada vez más peso en el tablero global? Analizamos también la reciente escalada en Ucrania y los ataques registrados en la UE, que para algunos empieza a recordar capítulos incómodos de la historia del continente.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
00:00 Avances e introducción del programa
03:05 Los 95 años de Raúl Castro como pilar de la Revolución Cubana
07:35 Cómo reaccionan en Rusia ante la caída de un dron en Rumanía, país de la OTAN y la UE
13:24 Cómo se realizan ataques premeditados para fundamentar ataques mediáticos
20:16 La heroización de los colaboradores nazis en Ucrania entorpece su relación con Polonia
27:06 La cumbre de la Unión Económica Euroasiática consolida el espacio postsoviético
36:01 La encrucijada de Armenia entre la Unión Euroasiática y la Europea
45:09 Despedida
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала