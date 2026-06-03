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Qué dejó el encuentro de la UEE que desafía a la UE
Qué dejó el encuentro de la UEE que desafía a la UE
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¿Qué dejó la visita de Putin a Kazajistán y cómo la Unión Económica Euroasiática gana cada vez más peso en el tablero global? Analizamos también la reciente... 03.06.2026, Sputnik Mundo
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Qué dejó el encuentro de la UEE que desafía a la UE
¿Qué dejó la visita de Putin a Kazajistán y cómo la Unión Económica Euroasiática gana cada vez más peso en el tablero global? Analizamos también la reciente escalada en Ucrania y los ataques registrados en la UE, que para algunos empieza a recordar capítulos incómodos de la historia del continente.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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