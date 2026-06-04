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Las empresas rusas dispuestas a invertir en proyectos en Cuba, declara el vice primer ministro ruso
Las empresas rusas dispuestas a invertir en proyectos en Cuba, declara el vice primer ministro ruso
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Las empresas rusas están dispuestas a invertir en proyectos a largo plazo en Cuba a pesar de la presión externa, declaró el vice primer ministro ruso Dmitri... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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Chernishenko puso de relieve que Rusia incrementó en un 20% las importaciones desde Cuba en 2025. Entre las esferas prometedoras de la cooperación, el titular mencionó el sector agroindustrial y el de tecnología.Además, subrayó que Rusia puede ofrecer a ese país latinoamericano soluciones en el ámbito de tecnología de la información, ciberseguridad, telemedicina y automatización empresarial.Hablando de la esfera humanitaria, Chernishenko recordó que el año pasado se inauguró en La Habana una filial de una universidad federal y que en Cuba operan ocho centros de estudio de la lengua rusa.Además, Rusia suministra a Cuba automóviles de los fabricantes rusos GAZ, UAZ, Kamaz y LADA.En general, prosiguió, la cooperación ruso-cubana se está desarrollando en diversos ámbitos, en virtud de los acuerdos alcanzados a más alto nivel.El acuerdo para desarrollar una vacuna contra el cáncerRusia y Cuba firmarán un memorando para el desarrollo conjunto de una vacuna contra el cáncer, avanzó el vice primer ministro ruso.En mayo pasado, el director del Instituto de Oncología y Radiología (INOR) de Cuba, Luis Eduardo Martín, comentó a Sputnik que llevan adelante varios intercambios científicos con el Centro Clínico Científico y Práctico N. P. Napalkov, con sede en la ciudad rusa de San Petersburgo, incluido el desarrollo de medicamentos contra el cáncer.El directivo de INOR mencionó en particular un biosimilar del anticuerpo monoclonal Pembrolizumab que, según él, "ha tenido muy buenos resultados". Según expuso, las pruebas en pacientes cubanos están explorando la efectividad del fármaco en la localización de melanomas y linfomas.Además, Martín aseveró que especialistas cubanos y rusos realizan un trabajo conjunto centrado en la valoración geriátrica del paciente oncológico.El SPIEF se celebra este año del 3 al 6 de junio en la ciudad rusa de San Petersburgo.La agencia Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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Las empresas rusas dispuestas a invertir en proyectos en Cuba, declara el vice primer ministro ruso
Las empresas rusas están dispuestas a invertir en proyectos a largo plazo en Cuba a pesar de la presión externa, declaró el vice primer ministro ruso Dmitri Chernishenko durante un diálogo empresarial Rusia-Cuba, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).
Chernishenko puso de relieve que Rusia incrementó en un 20% las importaciones desde Cuba en 2025. Entre las esferas prometedoras de la cooperación, el titular mencionó el sector agroindustrial y el de tecnología.
En particular, precisó que "unas 90 empresas rusas están interesadas en exportar a Cuba productos cárnicos, lácteos y pesqueros".
Además, subrayó que Rusia puede ofrecer a ese país latinoamericano soluciones en el ámbito de tecnología de la información, ciberseguridad, telemedicina y automatización empresarial.
Hablando de la esfera humanitaria, Chernishenko recordó que el año pasado se inauguró en La Habana una filial de una universidad federal y que en Cuba operan ocho centros de estudio de la lengua rusa.
"Rusia y Cuba seguirán fortaleciendo sus relaciones estatales. Nuestra asociación está llamada a convertirse en un ejemplo de la nueva arquitectura de la cooperación económica internacional en un mundo multipolar", resaltó.
Además, Rusia suministra a Cuba automóviles de los fabricantes rusos GAZ, UAZ, Kamaz y LADA.
"Moscú ha entregado 50 automóviles de la marca Moskvich para la flota de taxis en La Habana", agregó Chernishenko.
En general, prosiguió, la cooperación ruso-cubana se está desarrollando en diversos ámbitos, en virtud de los acuerdos alcanzados a más alto nivel.
El acuerdo para desarrollar una vacuna contra el cáncer
Rusia y Cuba firmarán un memorando para el desarrollo conjunto de una vacuna contra el cáncer, avanzó el vice primer ministro ruso.
"El pasado año, Rusia suministró a Cuba 600 sustancias para la producción de fármacos y hoy firmaremos un memorando para el desarrollo conjunto de una oncovacuna", precisó.
En mayo pasado, el director del Instituto de Oncología y Radiología (INOR) de Cuba, Luis Eduardo Martín, comentó a Sputnik que llevan adelante varios intercambios científicos con el Centro Clínico Científico y Práctico N. P. Napalkov, con sede en la ciudad rusa de San Petersburgo, incluido el desarrollo de medicamentos contra el cáncer.
El directivo de INOR mencionó en particular un biosimilar del anticuerpo monoclonal Pembrolizumab que, según él, "ha tenido muy buenos resultados". Según expuso, las pruebas en pacientes cubanos están explorando la efectividad del fármaco en la localización de melanomas y linfomas.
Además, Martín aseveró que especialistas cubanos y rusos realizan un trabajo conjunto centrado en la valoración geriátrica del paciente oncológico.
El SPIEF se celebra este año del 3 al 6 de junio en la ciudad rusa de San Petersburgo.
La agencia Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
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