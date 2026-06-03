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Trump no descarta la posibilidad de reunirse "en algún momento" con el líder supremo de Irán | Video
Trump no descarta la posibilidad de reunirse "en algún momento" con el líder supremo de Irán | Video
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El mandatario estadounidense no excluye la posibilidad de conocer en persona a Mojtabá Jameneí, "dependiendo de cómo se desarrollen las cosas", procede de su... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T15:31+0000
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En palabras de Trump, señala que aún "no he tenido el privilegio" de conocer a Jameneí, pero las negociaciones con Teherán "avanzan rápidamente", y Washington se lleva "bastante bien" con las autoridades iraníes.Entre otras declaraciones, afirmó que no considera necesaria una operación terrestre estadounidense en Irán.Por otra parte, consideró "improbable" que el bloqueo naval contra Irán se mantenga hasta septiembre.El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron por sorpresa sus ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la ciudad suiza de Ginebra. Durante el ataque falleció el padre de Mojtabá Jameneí, el ayatolá Alí Jameneí, su hermana, esposa e hijo. Irán respondió a la agresión con ataques de represalia contra Israel y las bases militares estadounidenses en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz, prorrogando la tregua el 21 de abril.Actualmente, Irán y EEUU están negociando, con la mediación de Pakistán, un acuerdo para poner fin al conflicto.
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Trump no descarta la posibilidad de reunirse "en algún momento" con el líder supremo de Irán | Video
El mandatario estadounidense no excluye la posibilidad de conocer en persona a Mojtabá Jameneí, "dependiendo de cómo se desarrollen las cosas", procede de su entrevista para el pódcast 'Pod Force One'.
"Me gustaría reunirme con él. Probablemente, nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas", comentó el mandatario estadounidense respondiendo a la pregunta correspondiente.
En palabras de Trump, señala que aún "no he tenido el privilegio" de conocer a Jameneí, pero las negociaciones con Teherán "avanzan rápidamente", y Washington se lleva "bastante bien" con las autoridades iraníes.
Entre otras declaraciones, afirmó que no considera necesaria una operación terrestre estadounidense en Irán
.
"No necesitamos desplegar tropas terrestres por ahora. Ya hemos debilitado gran parte de su capacidad militar únicamente con bombardeos", aseguró.
Por otra parte, consideró "improbable" que el bloqueo naval contra Irán se mantenga hasta septiembre.
El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron por sorpresa sus ataques coordinados contra Irán
, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la ciudad suiza de Ginebra. Durante el ataque falleció el padre de Mojtabá Jameneí, el ayatolá Alí Jameneí, su hermana, esposa e hijo.
Irán respondió a la agresión con ataques de represalia contra Israel y las bases militares estadounidenses en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz, prorrogando la tregua el 21 de abril.
Actualmente, Irán y EEUU están negociando
, con la mediación de Pakistán, un acuerdo para poner fin al conflicto.
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