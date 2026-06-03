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Cámara de Representantes de EEUU aprueba resolución para limitar las acciones de Trump en Irán

Cámara de Representantes de EEUU aprueba resolución para limitar las acciones de Trump en Irán

Sputnik Mundo

La Cámara baja estadounidense aprobó, con 215 votos a favor y 208 en contra, una resolución con la que el presidente Donald Trump requeriría el aval... 03.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-03T22:48+0000

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Dicha resolución pudo avanzar en la Cámara de Representantes gracias al apoyo de cuatro republicanos. Sin embargo, su valor es meramente simbólico, ya que se requiere la aprobación en el Senado —donde los republicanos tienen mayoría—; además, en caso de pasar, se necesitarían dos terceras partes de la Cámara alta para detener un seguro veto del Ejecutivo.Esta resolución llega en medio de las tensas negociaciones que Estados Unidos ha sostenido con Irán con el fin de lograr un acuerdo para detener las hostilidades.

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