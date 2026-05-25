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El estrecho más discutido del mundo: mira el mapa de la zona de Ormuz
El estrecho más discutido del mundo: mira el mapa de la zona de Ormuz
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El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Se trata de una ruta clave para el suministro al mercado mundial de... 25.05.2026, Sputnik Mundo
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📰 tensión en el estrecho de ormuz, видео, 📊 infografía
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El estrecho más discutido del mundo: mira el mapa de la zona de Ormuz
El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Se trata de una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL) procedente de los países del golfo Pérsico, por la que transita alrededor del 20% de los suministros mundiales de petróleo, productos petrolíferos y GNL.
Sputnik te muestra el mapa de la zona controlada por Irán en torno al estrecho de Ormuz.