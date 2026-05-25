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El estrecho más discutido del mundo: mira el mapa de la zona de Ormuz

El estrecho más discutido del mundo: mira el mapa de la zona de Ormuz

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El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Se trata de una ruta clave para el suministro al mercado mundial de... 25.05.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te muestra el mapa de la zona controlada por Irán en torno al estrecho de Ormuz.

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El estrecho más discutido del mundo: mira el mapa de la zona de Ormuz Sputnik Mundo El estrecho más discutido del mundo: mira el mapa de la zona de Ormuz 2026-05-25T16:31+0000 true PT0M24S

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