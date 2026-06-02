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La operación militar especial podría concluir "antes de que termine el día" si Kiev retira sus tropas del territorio ruso, declara el Kremlin
La operación militar especial podría concluir "antes de que termine el día" si Kiev retira sus tropas del territorio ruso, declara el Kremlin
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El conflicto ruso-ucraniano podría concluir en un día una vez que Volodímir Zelenski ordene a sus FFAA retirarse del territorio de las regiones rusas, declaró... 02.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-02T12:01+0000
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Además, señaló que la operación militar especial continuará si Kiev sigue negándose a entablar negociaciones reales y a tomar decisiones serias para alcanzar una solución pacífica y reafirmó que Rusia mantiene su disposición a las negociaciones de paz sobre Ucrania."Siempre hemos dicho que, a pesar de todo, para nosotros es preferible alcanzar nuestros objetivos por la vía pacífica", precisó Peskov.Con ello, agregó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado que el proceso de resolución del conflicto en Ucrania está en pausa, pero eso no significa que no haya contactos con Estados Unidos.En cuanto al ataque lanzado por las FFAA de Ucrania contra el corpus estudiantil de Starobelsk que condujo a la muerte de más de 20 jóvenes, el portavoz recalcó que el régimen de Kiev lo cometió de manera deliberada y estaba al tanto de la falta de cualquier objetivo militar o paramilitar en el lugar.En este sentido, añadió que, si Kiev atenta conscientemente contra niños, esto supone un paradigma del conflicto completamente diferente."Si el régimen de Kiev comete deliberadamente actos terroristas tan inhumanos, que traspasan los límites de la humanidad, contra la población civil y contra los niños, eso supone un cambio de paradigma por completo", observó.La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk.En el momento del bombardeo había 86 personas en el interior del edificio. La tragedia produjo 21 fallecidos y dejó 44 heridos.
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La operación militar especial podría concluir "antes de que termine el día" si Kiev retira sus tropas del territorio ruso, declara el Kremlin
El conflicto ruso-ucraniano podría concluir en un día una vez que Volodímir Zelenski ordene a sus FFAA retirarse del territorio de las regiones rusas, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa. También comentó el ataque de Kiev contra un complejo estudiantil en la ciudad de Starobelsk, al destacar el carácter deliberado del golpe.
"En cuanto a Zelenski y el cese de la guerra antes de que termine el año, la guerra podría concluir antes de que acabe el día (...) Para ello, Zelenski debería dar la orden a sus FFAA de abandonar el territorio de las regiones rusas", consideró.
Además, señaló que la operación militar especial continuará si Kiev sigue negándose a entablar negociaciones reales y a tomar decisiones serias para alcanzar una solución pacífica y reafirmó que Rusia mantiene su disposición a las negociaciones de paz sobre Ucrania.
"Siempre hemos dicho que, a pesar de todo, para nosotros es preferible alcanzar nuestros objetivos por la vía pacífica", precisó Peskov.
Con ello, agregó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado que el proceso de resolución del conflicto en Ucrania está en pausa, pero eso no significa que no haya contactos con Estados Unidos.
En cuanto al ataque lanzado por las FFAA de Ucrania contra el corpus estudiantil de Starobelsk que condujo a la muerte de más de 20 jóvenes, el portavoz recalcó que el régimen de Kiev lo cometió de manera deliberada y estaba al tanto de la falta de cualquier objetivo militar o paramilitar en el lugar.
En este sentido, añadió que, si Kiev atenta conscientemente contra niños, esto supone un paradigma del conflicto completamente diferente.
"Si el régimen de Kiev comete deliberadamente actos terroristas tan inhumanos, que traspasan los límites de la humanidad, contra la población civil y contra los niños, eso supone un cambio de paradigma por completo", observó.
La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil
de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk.
En el momento del bombardeo había 86 personas en el interior del edificio. La tragedia produjo 21 fallecidos y dejó 44 heridos.
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