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Rusia asesta un golpe de represalia con misiles hipersónicos contra la industria de defensa ucraniana
Rusia asesta un golpe de represalia con misiles hipersónicos contra la industria de defensa ucraniana
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El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el lanzamiento de un masivo ataque con misiles y drones contra empresas de defensa en Ucrania. 02.06.2026, Sputnik Mundo
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Así, se informó que misiles y drones rusos golpearon instalaciones en las ciudades de Kiev, Járkov y Dnepropetrovsk, así como en las regiones de Poltava, Jmelnitski y Sumi y en las zonas bajo control del Ejército ucraniano dentro de la provincia rusa de Zaporozhie.También se vieron bajo ataque aeródromos militares y varias instalaciones del sector energético y de transporte que son utilizadas por las tropas ucranianas.La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk, que albergaba a 86 menores. La tragedia se cobró la vida de 21 personas y dejó 44 heridos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental y lo calificó de "terrorista", subrayando que en las inmediaciones de la residencia atacada no había instalaciones militares ni infraestructuras de los servicios especiales.Además, el presidente recordó otro "delito contra los niños" cometido por Kiev: el ataque del 31 de mayo con drones contra cuatro edificios residenciales en la ciudad rusa de Geníchesk, en la provincia rusa de Jersón, que se cobró la vida de un menor y dejó 11 civiles heridos.
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Rusia asesta un golpe de represalia con misiles hipersónicos contra la industria de defensa ucraniana

06:20 GMT 02.06.2026 (actualizado: 07:44 GMT 02.06.2026)
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Lanzamiento del misil de crucero hipersónico Tsirkon - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
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El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el lanzamiento de un masivo ataque con misiles y drones contra empresas de defensa en Ucrania.
"En respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev, las FFAA de Rusia lanzaron anoche un ataque masivo con armas de precisión y largo alcance emplazadas en aire, tierra y mar, incluidos los misiles aerobalísticos hipersónicos y drones de ataque, contra empresas de la industria de defensa [ucraniana]", declaró el organismo.
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Así, se informó que misiles y drones rusos golpearon instalaciones en las ciudades de Kiev, Járkov y Dnepropetrovsk, así como en las regiones de Poltava, Jmelnitski y Sumi y en las zonas bajo control del Ejército ucraniano dentro de la provincia rusa de Zaporozhie.
También se vieron bajo ataque aeródromos militares y varias instalaciones del sector energético y de transporte que son utilizadas por las tropas ucranianas.
"El ataque alcanzó sus objetivos y todos los blancos designados fueron destruidos", aseguró el Ministerio.
La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk, que albergaba a 86 menores. La tragedia se cobró la vida de 21 personas y dejó 44 heridos.
A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental y lo calificó de "terrorista", subrayando que en las inmediaciones de la residencia atacada no había instalaciones militares ni infraestructuras de los servicios especiales.
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Además, el presidente recordó otro "delito contra los niños" cometido por Kiev: el ataque del 31 de mayo con drones contra cuatro edificios residenciales en la ciudad rusa de Geníchesk, en la provincia rusa de Jersón, que se cobró la vida de un menor y dejó 11 civiles heridos.
"Parece que la cúpula de Kiev decidió abrir una nueva página en el libro de sus crímenes, al cometer conscientemente el delito más grave contra los niños y adolescentes en el colegio de Starobelsk y, ahora, en Geníchesk. Es decir, agudizar el conflicto en su conjunto", enfatizó el mandatario ruso.
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