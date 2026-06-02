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Rusia asesta un golpe de represalia con misiles hipersónicos contra la industria de defensa ucraniana

Rusia asesta un golpe de represalia con misiles hipersónicos contra la industria de defensa ucraniana

Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el lanzamiento de un masivo ataque con misiles y drones contra empresas de defensa en Ucrania. 02.06.2026, Sputnik Mundo

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Así, se informó que misiles y drones rusos golpearon instalaciones en las ciudades de Kiev, Járkov y Dnepropetrovsk, así como en las regiones de Poltava, Jmelnitski y Sumi y en las zonas bajo control del Ejército ucraniano dentro de la provincia rusa de Zaporozhie.También se vieron bajo ataque aeródromos militares y varias instalaciones del sector energético y de transporte que son utilizadas por las tropas ucranianas.La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk, que albergaba a 86 menores. La tragedia se cobró la vida de 21 personas y dejó 44 heridos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental y lo calificó de "terrorista", subrayando que en las inmediaciones de la residencia atacada no había instalaciones militares ni infraestructuras de los servicios especiales.Además, el presidente recordó otro "delito contra los niños" cometido por Kiev: el ataque del 31 de mayo con drones contra cuatro edificios residenciales en la ciudad rusa de Geníchesk, en la provincia rusa de Jersón, que se cobró la vida de un menor y dejó 11 civiles heridos.

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