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EEUU habría atacado Irán otra vez a pesar del alto el fuego, reportan medios

EEUU habría atacado Irán otra vez a pesar del alto el fuego, reportan medios

Sputnik Mundo

De acuerdo con informes de la prensa iraní, se escucharon tres explosiones al este de Bandar Abbas. 28.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-28T00:30+0000

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La agencia Fars News señaló que se desconoce la ubicación exacta y el origen de dichas detonaciones y añadió que se están realizando investigaciones para aclarar lo sucedido. Las defensas antiaéreas de la zona también se activaron durante varios minutos. Además, según Reuters, las fuerzas de EEUU llevaron a cabo nuevos ataques contra una instalación militar iraní, que es considerada por Washington como "una amenaza" para las fuerzas norteamericanas y para la navegación en el estrecho de Ormuz. La noticia se da justo un día después de que EEUU lanzara una serie de ataques que el portavoz del Pentágono, el capitán Tim Hawkins, calificó como "ataques defensivos" cerca de Bandar Abbas, rompiendo el frágil alto el fuego entre ambos países.

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