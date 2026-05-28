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Irán ataca base aérea estadounidense en respuesta a agresión en pleno alto el fuego
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que atacó una base aérea estadounidense a las 4:50 horas locales (01:00 GMT), tras una... 28.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el comunicado de la agrupación, el sitio perteneciente a Washington fue el origen de la afrenta. No especificaron en qué punto de Oriente Medio está el inmueble. Además, refirió que el agresor es responsable de las consecuencias. El texto se emite en medio de las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos.
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Irán ataca base aérea estadounidense en respuesta a agresión en pleno alto el fuego

04:03 GMT 28.05.2026
© AP PhotoLanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa.
Lanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa. - Sputnik Mundo, 1920, 28.05.2026
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que atacó una base aérea estadounidense a las 4:50 horas locales (01:00 GMT), tras una agresión estadounidense cerca del aeropuerto de Bandar Abbás (sur).
De acuerdo con el comunicado de la agrupación, el sitio perteneciente a Washington fue el origen de la afrenta. No especificaron en qué punto de Oriente Medio está el inmueble.
"La agresión no quedará impune", declaró el CGRI, advirtiendo que, si se repiten los ataques, la respuesta de Irán será aún más contundente.
Además, refirió que el agresor es responsable de las consecuencias.
El texto se emite en medio de las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos.
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