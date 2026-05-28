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Irán ataca base aérea estadounidense en respuesta a agresión en pleno alto el fuego

Irán ataca base aérea estadounidense en respuesta a agresión en pleno alto el fuego

Sputnik Mundo

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que atacó una base aérea estadounidense a las 4:50 horas locales (01:00 GMT), tras una... 28.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el comunicado de la agrupación, el sitio perteneciente a Washington fue el origen de la afrenta. No especificaron en qué punto de Oriente Medio está el inmueble. Además, refirió que el agresor es responsable de las consecuencias. El texto se emite en medio de las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos.

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