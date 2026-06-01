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Cambio de tono en el Diálogo de Shangri-La refleja el creciente reconocimiento de China, según medio

Cambio de tono en el Diálogo de Shangri-La refleja el creciente reconocimiento de China, según medio

Sputnik Mundo

El diario Global Times sostiene que la 23.ª edición del evento, que reunió a ministros y altos funcionarios gubernamentales, así como líderes empresariales y... 01.06.2026, Sputnik Mundo

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Según el medio, el tono del foro, que se llevó adelante entre el 29 y el 31 de mayo en la nación asiática de Singapur, cambió hacia una mayor búsqueda de estabilidad, alineando los discursos de China y EEUU hacia un desarrollo militar sostenible. El diario subraya que este giro demuestra un reconocimiento global hacia la sabiduría de gobernanza de Pekín y evidencia que la estabilidad estratégica es el camino fundamental para gestionar las relaciones entre superpotencias.En su argumentación, el Global Times destaca que las reuniones diplomáticas de mediados de mayo —tanto la cumbre bilateral con EEUU como el encuentro presidencial entre Xi Jinping y Vladimir Putin— inyectaron certidumbre a la geopolítica mundial. El editorial enfatiza que China ha sabido mantener la cooperación en simultáneo con distintas potencias mundiales, ofreciendo una respuesta responsable ante el deseo global de paz. Para el diario, estas acciones demuestran la confianza, la compostura y las características propias de la diplomacia china en una nueva era que busca salvaguardar el orden internacional.Asimismo, la publicación resalta la relevancia de las propuestas sobre gobernanza global presentadas por el Ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, ante la ONU, las cuales fueron trasladadas al debate de seguridad en el Diálogo de Shangri-La. El argumento del diario es que cualquier mecanismo de seguridad regional debe alinearse con la Carta de la ONU. De este modo, el artículo posiciona a China no solo como un guardián de la paz en la región de Asia-Pacífico, sino también como un contribuyente activo y reformador del orden político y estratégico mundial.Un punto clave en el análisis es la omisión de la cuestión de Taiwán en el discurso del Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, durante el foro. El editorial argumenta que este silencio dejó en evidencia a las autoridades separatistas de la isla, enviando un mensaje claro a las fuerzas externas que intentan instrumentalizar la tensión regional. Para el diario, el respeto al principio de "una sola China" es una salvaguarda indispensable para la paz regional, por lo que valora positivamente que Pekín y Washington refuercen su comunicación para gestionar disputas de manera efectiva.Por otra parte, el Global Times expresa una fuerte crítica hacia las políticas de Japón, acusándolo de incrementar su gasto de defensa, desarrollar capacidades militares ofensivas y alejarse de su constitución pacifista de posguerra. El medio defiende la postura de la delegación china en el foro, que rechazó el intento de Tokio de buscar apoyo internacional para su expansión militar. Según el argumento del diario, alertar sobre el resurgimiento del pensamiento militarista japonés es una postura compartida por la comunidad asiática y representa un esfuerzo concreto de China por defender el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.El editorial concluye señalando que el Diálogo de Shangri-La está dejando de ser un foro dominado por la perspectiva occidental para convertirse en un espacio donde las economías emergentes de Asia-Pacífico ganan influencia. En ese sentido, el medio argumenta que, frente al desgaste de las políticas de bloques occidentales, China se proyecta como un actor pragmático y confiable que inyecta estabilidad al mundo a través del respeto al derecho internacional. Para el diario, el foro demostró que la paz en la región depende del compromiso de todas las partes con las normas internacionales y con un sistema de gobernanza global más justo.

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