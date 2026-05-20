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"Estratégicamente estables": Zajárova comenta el desarrollo de las relaciones entre Rusia y China

"Estratégicamente estables": Zajárova comenta el desarrollo de las relaciones entre Rusia y China

Sputnik Mundo

Las relaciones entre Moscú y Pekín no solo evolucionan de manera estable, sino de forma "estratégicamente estable", declaró a Sputnik la portavoz del... 20.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-20T10:01+0000

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"Nuestras relaciones con China no se desarrollan simplemente de forma estable, sino estratégicamente estable. Estas relaciones no son una colcha hecha de retazos, cosida a partir de piezas ajustadas unas con otras (...) Estas relaciones se planifican, se construyen y se desarrollan", enfatizó.La vocera agregó que el principal objetivo es fortalecer precisamente los cimientos de la cooperación bilateral. Asimismo, se refirió a la composición de la delegación rusa que acompañó al presidente Vladímir Putin a China.El mandatario ruso se encuentra en el país asiático en una visita oficial los días 19 y 20 de mayo por invitación de su par chino, Xi Jinping. El viaje coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación. La delegación rusa incluye vice primeros ministros, ministros, directivos de corporaciones estatales y representantes de grandes empresas.

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