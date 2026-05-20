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Putin llega al Gran Salón del Pueblo de Pekín para su reunión con Xi
Putin llega al Gran Salón del Pueblo de Pekín para su reunión con Xi
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El presidente ruso, Vladímir Putin, fue recibido por su homólogo chino, Xi Jinping, en este histórico sitio ubicado en la Plaza de Tiananmén. 20.05.2026, Sputnik Mundo
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Ambos líderes mundiales se estrecharon la mano para comenzar con un encuentro con el que, entre otros asuntos, se celebran los 25 años de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre Moscú y Pekín.Putin ha sido acompañado por importantes figuras de su Gobierno, entre ellos cinco viceprimeros ministros, ocho ministros, así como responsables del Banco Central y de varias corporaciones estatales. El objetivo de la reunión —como dijo previamente el mandatario ruso— es "desarrollar activamente los contactos en materia de política, economía y de defensa" entre ambos países, con la mira puesta en la "cooperación genuinamente estratégica"."Las relaciones ruso-chinas han alcanzado un nivel efectivamente sin precedentes (...) Valoro sinceramente el ánimo del presidente Xi Jinping de mantener con Rusia una cooperación a largo plazo", aseveró Putin.Según el presidente ruso, las transacciones bilaterales se están realizando "casi en su totalidad" en rublos y yuanes", lo que ha dejado un intercambio comercial superior a los 200.000 millones de dólares.
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Putin llega al Gran Salón del Pueblo de Pekín para su reunión con Xi

03:12 GMT 20.05.2026 (actualizado: 03:55 GMT 20.05.2026)
© FotoLos presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, en Pekín.
Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, en Pekín. - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2026
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El presidente ruso, Vladímir Putin, fue recibido por su homólogo chino, Xi Jinping, en este histórico sitio ubicado en la Plaza de Tiananmén.
Ambos líderes mundiales se estrecharon la mano para comenzar con un encuentro con el que, entre otros asuntos, se celebran los 25 años de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre Moscú y Pekín.
Putin ha sido acompañado por importantes figuras de su Gobierno, entre ellos cinco viceprimeros ministros, ocho ministros, así como responsables del Banco Central y de varias corporaciones estatales.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping - Sputnik Mundo, 1920, 19.05.2026
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¿Qué se puede esperar de la visita de Putin a China?
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El objetivo de la reunión —como dijo previamente el mandatario ruso— es "desarrollar activamente los contactos en materia de política, economía y de defensa" entre ambos países, con la mira puesta en la "cooperación genuinamente estratégica".
"Las relaciones ruso-chinas han alcanzado un nivel efectivamente sin precedentes (...) Valoro sinceramente el ánimo del presidente Xi Jinping de mantener con Rusia una cooperación a largo plazo", aseveró Putin.
Según el presidente ruso, las transacciones bilaterales se están realizando "casi en su totalidad" en rublos y yuanes", lo que ha dejado un intercambio comercial superior a los 200.000 millones de dólares.
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