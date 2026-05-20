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Japón debe reflexionar sobre crímenes históricos y romper con el militarismo, asevera China

Japón debe reflexionar sobre crímenes históricos y romper con el militarismo, asevera China

Sputnik Mundo

China instó a Japón a reflexionar profundamente sobre sus crímenes históricos y romper definitivamente con el militarismo, al considerar que Tokio no ha... 20.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-20T08:25+0000

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Las declaraciones fueron realizadas por Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, durante una conferencia de prensa, en el contexto del 80 aniversario de los juicios de Tokio y Núremberg.El portavoz afirmó que, a diferencia de otros países derrotados en la guerra, Japón ha evitado asumir completamente las conclusiones de los tribunales internacionales y ha permitido que sectores nacionalistas minimicen o nieguen los crímenes cometidos durante la expansión militar japonesa. Guo sostuvo que algunos gobiernos han realizado reflexiones públicas, implementado educación básica histórica y establecido mecanismos legales contra la exaltación del fascismo, lo que permitió recuperar la confianza internacional. Sin embargo, aseguró que en Japón persisten intentos de cuestionar el veredicto de los Juicios de Tokio y reinterpretar la historia de la agresión militar japonesa en Asia.Según informó Global Times, China criticó especialmente los intentos de minimizar las declaraciones Murayama y Kono, documentos considerados fundamentales en las disputas oficiales japonesas por su pasado colonial y militarista.El diario chino también señaló que Pekín cuestionó las visitas de políticos japoneses al Santuario Yasukuni, lugar que honra a militares japoneses, incluidos criminales de guerra condenados tras la Segunda Guerra Mundial.De acuerdo con el medio, las autoridades chinas acusaron además a Japón de no reflejar de manera objetiva la historia de la guerra en los libros de texto escolares y de promover una visión victimista del conflicto."Distorsionar la historia y encubrir crímenes no será tolerado ni se confiará en ellos", declaró Guo, quien insistió en que Japón debe demostrar con acciones concretas su compromiso con un camino pacífico.

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