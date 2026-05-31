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Rusia derriba 405 drones y abate a más de 1.380 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia derriba 405 drones y abate a más de 1.380 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas derribaron 405 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las... 31.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-31T14:19+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 445 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 185 militares.El Ejército ruso alcanzó un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado MaxxPro, una estación radar AN/TPQ-36, al igual que un obús М101, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 405 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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