Rusia derriba 405 drones y abate a más de 1.380 soldados ucranianos en una jornada de combates
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Síguenos en
Las FFAA rusas derribaron 405 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.385 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 445 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 185 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de producción, lugares de lanzamiento de drones, depósitos de combustible, infraestructuras de transporte y energía de Ucrania utilizadas en interés de las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas", señalan desde el ente castrense.
El Ejército ruso alcanzó un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado MaxxPro, una estación radar AN/TPQ-36, al igual que un obús М101, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 405 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 154.089 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.561 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.729 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.151 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 62.952 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.