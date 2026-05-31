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Colombia romperá récord de observadores electorales en las votaciones presidenciales

Colombia romperá récord de observadores electorales en las votaciones presidenciales

Sputnik Mundo

Las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este 31 de mayo en Colombia serán las más vigiladas hasta el momento con una amplia participación de... 31.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), al cierre de registro de inscripciones para vigilar esta jornada, había un total de 373.612 testigos electorales postulados por las distintas agrupaciones políticas del país en la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales.Los observadores tienen como tarea revisar que los comicios se lleven a cabo de forma normal y apegada a los marcos normativos correspondientes. En caso contrario, deberán reportar a las autoridades correspondientes cualquier acto irregular.Según el reporte del diario local El Tiempo, esto significa que habrá observadores electorales en el 98,31% de las 122.000 mesas habilitadas. Es decir, al menos un testigo en cada mesa que se instalará en los 32 departamentos y 1.104 municipios del país.Con este número de registros, la votación de este domingo tendrá 191.000 más testigos que los que se registraron para los comicios presidenciales del 2022, lo que representa un incremento del 105,3%.Para los sufragios en el extranjero —que iniciaron el 25 de mayo— también se contará con el apoyo de 9.161 testigos electorales repartidos en las 3.670 mesas instaladas en 67 países, un alza del 775%.Con ello, el número de observadores electorales en el extranjero subió 268% en comparación con los participantes que se registraron para la pasada votación presidencial. El incremento de interés por ser testigo electoral también se registró en las elecciones legislativas de marzo de este año, en la cual 1.053.236 personas vigilaron los comicios, un aumento de 162%, en comparación con los 394.235 que se registraron en 2022.Este 31 de mayo, los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se enfrentarán en la primera vuelta de elecciones presidenciales de Colombia.

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