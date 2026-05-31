Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260531/colombia-rompera-record-de-observadores-electorales-en-las-votaciones-presidenciales-1173676993.html
Colombia romperá récord de observadores electorales en las votaciones presidenciales
Colombia romperá récord de observadores electorales en las votaciones presidenciales
Sputnik Mundo
Las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este 31 de mayo en Colombia serán las más vigiladas hasta el momento con una amplia participación de... 31.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-31T07:31+0000
2026-05-31T07:31+0000
américa latina
colombia
iván cepeda
política
paloma valencia
elecciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/1f/1145294735_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e2875e248289e124b513151e0451d0a0.jpg
De acuerdo con el reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), al cierre de registro de inscripciones para vigilar esta jornada, había un total de 373.612 testigos electorales postulados por las distintas agrupaciones políticas del país en la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales.Los observadores tienen como tarea revisar que los comicios se lleven a cabo de forma normal y apegada a los marcos normativos correspondientes. En caso contrario, deberán reportar a las autoridades correspondientes cualquier acto irregular.Según el reporte del diario local El Tiempo, esto significa que habrá observadores electorales en el 98,31% de las 122.000 mesas habilitadas. Es decir, al menos un testigo en cada mesa que se instalará en los 32 departamentos y 1.104 municipios del país.Con este número de registros, la votación de este domingo tendrá 191.000 más testigos que los que se registraron para los comicios presidenciales del 2022, lo que representa un incremento del 105,3%.Para los sufragios en el extranjero —que iniciaron el 25 de mayo— también se contará con el apoyo de 9.161 testigos electorales repartidos en las 3.670 mesas instaladas en 67 países, un alza del 775%.Con ello, el número de observadores electorales en el extranjero subió 268% en comparación con los participantes que se registraron para la pasada votación presidencial. El incremento de interés por ser testigo electoral también se registró en las elecciones legislativas de marzo de este año, en la cual 1.053.236 personas vigilaron los comicios, un aumento de 162%, en comparación con los 394.235 que se registraron en 2022.Este 31 de mayo, los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se enfrentarán en la primera vuelta de elecciones presidenciales de Colombia.
https://noticiaslatam.lat/20260531/colombia-defiende-su-transparencia-electoral-ante-juegos-de-presion-de-eeuu-1173675178.html
https://noticiaslatam.lat/20260530/cepeda-vs-de-la-espriella-la-polarizacion-absorbe-la-primera-vuelta-en-colombia-1173656244.html
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/1f/1145294735_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_d7b72cfc767692e5ab3850a073b2ab28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
colombia, iván cepeda, política, paloma valencia, elecciones
colombia, iván cepeda, política, paloma valencia, elecciones

Colombia romperá récord de observadores electorales en las votaciones presidenciales

07:31 GMT 31.05.2026
© Foto : X/petrogustavoEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, votando en las elecciones regionales
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, votando en las elecciones regionales - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
© Foto : X/petrogustavo
Síguenos en
Las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este 31 de mayo en Colombia serán las más vigiladas hasta el momento con una amplia participación de observadores electorales.
De acuerdo con el reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), al cierre de registro de inscripciones para vigilar esta jornada, había un total de 373.612 testigos electorales postulados por las distintas agrupaciones políticas del país en la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales.
Los observadores tienen como tarea revisar que los comicios se lleven a cabo de forma normal y apegada a los marcos normativos correspondientes. En caso contrario, deberán reportar a las autoridades correspondientes cualquier acto irregular.
Según el reporte del diario local El Tiempo, esto significa que habrá observadores electorales en el 98,31% de las 122.000 mesas habilitadas. Es decir, al menos un testigo en cada mesa que se instalará en los 32 departamentos y 1.104 municipios del país.
Funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia durante preparativos de la elección presidencial del 31 de mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
América Latina
Colombia defiende su transparencia electoral ante "juegos de presión" de EEUU
01:00 GMT
Con este número de registros, la votación de este domingo tendrá 191.000 más testigos que los que se registraron para los comicios presidenciales del 2022, lo que representa un incremento del 105,3%.
Para los sufragios en el extranjero —que iniciaron el 25 de mayo— también se contará con el apoyo de 9.161 testigos electorales repartidos en las 3.670 mesas instaladas en 67 países, un alza del 775%.
Con ello, el número de observadores electorales en el extranjero subió 268% en comparación con los participantes que se registraron para la pasada votación presidencial.
El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella durante un acto político en la ciudad de Bucaramanga - Sputnik Mundo, 1920, 30.05.2026
América Latina
Cepeda vs. De la Espriella: la polarización absorbe la primera vuelta en Colombia
ayer, 04:15 GMT
El incremento de interés por ser testigo electoral también se registró en las elecciones legislativas de marzo de este año, en la cual 1.053.236 personas vigilaron los comicios, un aumento de 162%, en comparación con los 394.235 que se registraron en 2022.
"Para nosotros es una alegría contarle a todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con todas las garantías para los partidos, candidatos y agrupaciones políticas", destacó el presidente del CNE, Cristian Quiroz.
Este 31 de mayo, los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se enfrentarán en la primera vuelta de elecciones presidenciales de Colombia.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала