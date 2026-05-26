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Abren investigación contra Petro por presunta violación de las leyes electorales
Abren investigación contra Petro por presunta violación de las leyes electorales
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La indagatoria contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue abierta luego de que distintos sectores políticos y organismos de control cuestionaran los... 26.05.2026, Sputnik Mundo
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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia detalló que la actuación se basa en el artículo 422 del Código Penal colombiano, que establece el delito de intervención en política, así como en las facultades que otorgan la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992. De acuerdo con la prensa local, la legislación del país sudamericano prohíbe a los funcionarios participar en actividades proselitistas e intervenir en controversias electorales. Con todo, Petro cuenta con fuero constitucional, lo que significa que no puede ser investigado ni juzgado por la Justicia ordinaria.
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Abren investigación contra Petro por presunta violación de las leyes electorales

22:32 GMT 26.05.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaGustavo Petro, presidente de Colombia, habla durante una conferencia de prensa en la Embajada colombiana en Washington, EEUU
Gustavo Petro, presidente de Colombia, habla durante una conferencia de prensa en la Embajada colombiana en Washington, EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
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La indagatoria contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue abierta luego de que distintos sectores políticos y organismos de control cuestionaran los mensajes publicados por el jefe de Estado en apoyo a Iván Cepeda, de Pacto Histórico, pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrará el 31 de mayo.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia detalló que la actuación se basa en el artículo 422 del Código Penal colombiano, que establece el delito de intervención en política, así como en las facultades que otorgan la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992.
El expresidente colombiano, Álvaro Uribe, durante un acto de campaña de Paloma Valencia en mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 23.05.2026
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Álvaro Uribe se mete de lleno en la campaña electoral de Colombia para salvar a su candidata
23 de mayo, 01:45 GMT
De acuerdo con la prensa local, la legislación del país sudamericano prohíbe a los funcionarios participar en actividades proselitistas e intervenir en controversias electorales. Con todo, Petro cuenta con fuero constitucional, lo que significa que no puede ser investigado ni juzgado por la Justicia ordinaria.
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