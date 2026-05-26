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Abren investigación contra Petro por presunta violación de las leyes electorales

Abren investigación contra Petro por presunta violación de las leyes electorales

Sputnik Mundo

La indagatoria contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue abierta luego de que distintos sectores políticos y organismos de control cuestionaran los... 26.05.2026, Sputnik Mundo

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia detalló que la actuación se basa en el artículo 422 del Código Penal colombiano, que establece el delito de intervención en política, así como en las facultades que otorgan la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992. De acuerdo con la prensa local, la legislación del país sudamericano prohíbe a los funcionarios participar en actividades proselitistas e intervenir en controversias electorales. Con todo, Petro cuenta con fuero constitucional, lo que significa que no puede ser investigado ni juzgado por la Justicia ordinaria.

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