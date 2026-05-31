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Colombia defiende su transparencia electoral ante "juegos de presión" de EEUU

Colombia defiende su transparencia electoral ante "juegos de presión" de EEUU

Sputnik Mundo

La llegada como observador del estadounidense Bernie Moreno abrió el debate sobre la postura de Washington en caso de una victoria de Iván Cepeda. En diálogo... 31.05.2026, Sputnik Mundo

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A horas de que abran las urnas, la llegada a Colombia del senador estadounidense de origen colombiano abre una incógnita sobre las posibles posturas de Washington acerca del resultado electoral del 31 de mayo. Si bien arribó a Bogotá en calidad de observador internacional, algunas de sus afirmaciones fueron interpretadas por el propio Gobierno colombiano como un intento indebido de injerencia en la contienda electoral.Moreno, senador por el estado de Ohio (noreste), pero hijo de colombianos, había dejado entrever que EEUU podría poner en duda los resultados de las elecciones "si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación", en referencia a la posibilidad de que grupos armados influyan en el resultado en algunas zonas del país sudamericano.Durante la misma intervención, en el foro Atlantic Council, Moreno también deslizó que Washington estará atento a si Bogotá "toma el camino equivocado", en cuyo caso, opinó, "todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia". Asimismo, condicionó el futuro de la cooperación binacional "a quien gane las elecciones".Las afirmaciones de Moreno ameritaron una respuesta pública del propio presidente Petro. "Ni [Daniel] Noboa ni Bernie le enseñan a ningún colombiano o colombiana quién está equivocado o no. Somos libres y punto y pensamos, bailamos y decidimos como se nos da la gana porque Bolívar y su Ejército nos hizo libres para siempre", escribió el mandatario Gustavo Petro a través de su cuenta de X.El Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano había aclarado que la llegada de Moreno a la nación sudamericana responde a "una invitación formal" del organismo electoral, en el marco de una "estrategia institucional de fortalecimiento de la cooperación internacional y de consolidación de las garantías de transparencia, integridad y legitimidad del proceso electoral colombiano".De todos modos, el CNE aclaró que, durante su estadía en Colombia, Moreno, al igual que los demás observadores, "deberá cumplir estrictamente las disposiciones previstas en la normativa electoral colombiano" que, entre otras cosas, los obliga a mantener "el respeto por la Constitución Política, las leyes de la República y las directrices del CNE". El organismo remarcó además que los observadores deben cumplir su misión "con seriedad, responsabilidad y respeto institucional".El fraude es solo "un fantasma"Durante un evento con prensa internacional en el que Sputnik estuvo presente, el magistrado del CNE Álvaro Echeverry enfatizó que el senador estadounidense debe cumplir su labor como observador "con absoluta neutralidad", aunque evitó hacer cualquier otra apreciación al respecto. En la misma instancia, el jerarca defendió las garantías que ofrece el sistema electoral colombiano.En diálogo con Sputnik, aseguró que cualquier aseveración sobre un posible fraude electoral "son fantasmas" y remarcó la confiabilidad de un sistema electoral basado en el trabajo de ciudadanos convocados para trabajar en las mesas de votación, jueces de la República encargados de controlar el escrutinio y testigos electorales presentados por los propios partidos y que podrían reportar inmediatamente cualquier irregularidad.Además, el magistrado explicó que el preconteo que se inicia apenas terminada la jornada de votación permitirá a los partidos tener resultados primarios de forma inmediata y que Colombia conozca los resultados primarios en el 100% de las 122.000 mesas de votación apenas "dos o tres horas después de la elección".Echeverry también fue tajante en relación a que ningún país del mundo tiene elementos para poner en duda los resultados de las elecciones.Una elección que define la relación con EEUUTambién en diálogo con Sputnik, el analista internacional colombiano Alejandro Bohórquez consideró que el CNE "hizo lo acertado al invitar" a Bernie Moreno para que sea testigo de primera mano de la transparencia del sistema electoral colombiano.Para Bohórquez, las afirmaciones del senador estadounidense podrían vincularse más a su relación personal con Colombia y no deberían revestir mayor gravedad, en tanto no haya una postura oficial del Departamento de Estado estadounidense en la misma línea.De todos modos, reconoció que, en la elección presidencial de este 31 de mayo, Bogotá también "se juega su cercanía con EEUU" y no es extraño que la potencia norteamericana se mantenga atenta a los resultados. "Colombia, mal que bien, sigue siendo el principal cliente de Colombia, a pesar de los esfuerzos tanto de Petro como de Juan Manuel Santos (2010-2018) de "diversificar la política comercial" del país.En un contexto en el que el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero de este año, y la acusación contra el líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, Bohórquez reconoció que el vínculo que tendrá el próximo mandatario colombiano con su par estadounidense será clave para la política exterior de la nación sudamericana, tal como ha sucedido habitualmente en las últimas décadas.Aun así, Bohórquez desestimó que, aun en un posible mandato de Cepeda, EEUU busque intervenir directamente en Colombia, como dejó entrever la declaración de Moreno. "Incluso durante los cuatro años de Petro, la institucionalidad de Colombia no cambió tanto, no se confrontó tanto a los EEUU", señaló el analista.Así las cosas, consideró poco probable que Colombia genere un rompimiento hostil con Washington, aunque el candidato oficialista esté en el poder y se muestre "más dogmático que Petro".

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