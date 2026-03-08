https://noticiaslatam.lat/20260308/colombia-abre-urnas-para-elecciones-legislativas-y-consultas-presidenciales-2026-1172270577.html

Durante el acto de apertura de la jornada, el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió sobre intentos de compra de votos detectados por las autoridades."En los últimos días, las autoridades han incautado más de $4.000 millones que circulaban en barrios y veredas con el objetivo de comprar votos", informó el mandatario en la apertura de las elecciones.Petro señaló que la Policía Nacional está desplegada en toda Colombia para proteger la transparencia del voto y combatir los delitos contra el sufragio e insistió en la necesidad de reformar el sistema electoral. El jefe de Estado también observó que desde 2018 no se ha cumplido la orden del Consejo de Estado "de contar con un software electoral propiedad del Estado y auditable por la ciudadanía".El mandatario pidió al Congreso avanzar en un código electoral moderno, que permita controlar las nuevas tecnologías y garantizar mayor transparencia."Hemos llegado al final de la primera parte de la jornada electoral de manera pacífica dentro de las limitaciones que tiene Colombia en algunas regiones en medio de un conflicto armado, desatado por el control de economías ilícitas, cada vez más circunscrito a regiones específicas que no dañan la posibilidad de una justa competitiva entre diversas posiciones políticas en el país, por eso podemos decir que hemos llegado a este día en relativa paz", afirmó.El Senado colombiano se elige mediante una circunscripción nacional única, lo que significa que los votantes apoyan listas de partidos o movimientos políticos que compiten en todo el territorio nacional.La Cámara de Representantes, en cambio, se elige mediante circunscripciones territoriales departamentales, además de escaños especiales destinados a comunidades étnicas, colombianos en el exterior y territorios afectados por el conflicto armado.Los resultados de estas elecciones serán observados como un primer indicador del mapa político rumbo a las presidenciales de 2026, en un escenario en el que ninguna fuerza política parece tener asegurada una mayoría clara en el Congreso.

