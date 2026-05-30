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La guerra con Irán carga el mayor costo a los países más pobres, advierten instituciones internacionales

La guerra con Irán carga el mayor costo a los países más pobres, advierten instituciones internacionales

Sputnik Mundo

En medio de las tensiones en el estrecho Ormuz, el mundo podría enfrentar un déficit de petróleo que impactará más severamente a las economías vulnerables, se... 30.05.2026, Sputnik Mundo

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Según un comunicado conjunto, la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán está produciendo efectos significativos y muy desiguales sobre la actividad económica, el suministro de energía y la seguridad alimentaria en varias naciones y zonas. Las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz, mientras que la demanda máxima del verano boreal aún está por llegar, precisan los directores.Además, si los flujos marítimos no vuelven a la normalidad, se produciría un rápido y constante agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, añaden. El 29 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que convocaría una reunión para tomar una decisión final sobre el acuerdo con Irán, que tendría que incluir la apertura del estrecho y el desmantelamiento de la capacidad de Teherán para fabricar armas nucleares.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. Se estima que más de 3.000 personas han sido víctimas de estas ofensivas. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Bagaei, la calificó de "responsable" y "generosa".

https://noticiaslatam.lat/20260523/similar-a-la-gran-recesion-de-2008-el-cierre-de-ormuz-pone-en-riesgo-la-economia-global-advierten-1173566425.html

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