Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260530/la-guerra-con-iran-carga-el-mayor-costo-a-los-paises-mas-pobres-advierten-instituciones-1173663846.html
La guerra con Irán carga el mayor costo a los países más pobres, advierten instituciones internacionales
La guerra con Irán carga el mayor costo a los países más pobres, advierten instituciones internacionales
Sputnik Mundo
En medio de las tensiones en el estrecho Ormuz, el mundo podría enfrentar un déficit de petróleo que impactará más severamente a las economías vulnerables, se... 30.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-30T18:35+0000
2026-05-30T18:35+0000
economía
eeuu
irán
comercio internacional
📈 mercados y finanzas
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
petróleo
🌍 oriente medio
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/04/1172917239_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_53f6a88161adfb4a3b85f56f3b7d7726.jpg
Según un comunicado conjunto, la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán está produciendo efectos significativos y muy desiguales sobre la actividad económica, el suministro de energía y la seguridad alimentaria en varias naciones y zonas. Las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz, mientras que la demanda máxima del verano boreal aún está por llegar, precisan los directores.Además, si los flujos marítimos no vuelven a la normalidad, se produciría un rápido y constante agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, añaden. El 29 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que convocaría una reunión para tomar una decisión final sobre el acuerdo con Irán, que tendría que incluir la apertura del estrecho y el desmantelamiento de la capacidad de Teherán para fabricar armas nucleares.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. Se estima que más de 3.000 personas han sido víctimas de estas ofensivas. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Bagaei, la calificó de "responsable" y "generosa".
https://noticiaslatam.lat/20260523/similar-a-la-gran-recesion-de-2008-el-cierre-de-ormuz-pone-en-riesgo-la-economia-global-advierten-1173566425.html
eeuu
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/04/1172917239_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f8f1f1c7807635f42f99fe7242c30bd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, irán, comercio internacional, 📈 mercados y finanzas, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, petróleo, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto
eeuu, irán, comercio internacional, 📈 mercados y finanzas, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, petróleo, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto

La guerra con Irán carga el mayor costo a los países más pobres, advierten instituciones internacionales

18:35 GMT 30.05.2026
© AP Photo / Jon GambrellDos dhows tradicionales navegan junto a un gran buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz, 19 de mayo de 2023
Dos dhows tradicionales navegan junto a un gran buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz, 19 de mayo de 2023 - Sputnik Mundo, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
Síguenos en
En medio de las tensiones en el estrecho Ormuz, el mundo podría enfrentar un déficit de petróleo que impactará más severamente a las economías vulnerables, se desprende de la declaración conjunta de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Agencia Internacional de Energía.
Según un comunicado conjunto, la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán está produciendo efectos significativos y muy desiguales sobre la actividad económica, el suministro de energía y la seguridad alimentaria en varias naciones y zonas.

"Aunque la economía mundial sigue mostrando su resistencia, los efectos del conflicto están afectando de manera desproporcionada a los países más vulnerables, debido al aumento de los precios del combustible y los fertilizantes, a la mayor incertidumbre y a los riesgos que se ciernen sobre el empleo y los medios de subsistencia", se lee en su comunicado.

Las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz, mientras que la demanda máxima del verano boreal aún está por llegar, precisan los directores.
Además, si los flujos marítimos no vuelven a la normalidad, se produciría un rápido y constante agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, añaden.
El sol sale tras los buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 23.05.2026
Economía
Similar a la Gran Recesión de 2008: el cierre de Ormuz pone en riesgo la economía global, advierten medios
23 de mayo, 11:55 GMT
El 29 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que convocaría una reunión para tomar una decisión final sobre el acuerdo con Irán, que tendría que incluir la apertura del estrecho y el desmantelamiento de la capacidad de Teherán para fabricar armas nucleares.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. Se estima que más de 3.000 personas han sido víctimas de estas ofensivas. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.
El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".
El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Bagaei, la calificó de "responsable" y "generosa".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала