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Trump anuncia que tomará una decisión final sobre Irán

Trump anuncia que tomará una decisión final sobre Irán

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que convocará una reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para tomar una decisión final sobre el acuerdo... 29.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-29T15:25+0000

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"Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones. Todas las minas submarinas (bombas), si las hubiera, serán desactivadas (hemos eliminado, mediante detonación, numerosas minas con nuestros potentes dragaminas submarinos)", escribió Donald Trump en Truth Social.Agregó que el material enriquecido será desenterrado por Estados Unidos en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica, y que será "destruido".Previamente, el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ibrahim Azizi, declaró a Sputnik que Irán no tiene previsto trasladar el uranio enriquecido fuera del país. En sus palabras, para que las negociaciones con Teherán tengan éxito, Washington debe dejar de incumplir sus compromisos.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. Se estima que más de 3.000 personas han sido víctimas de estas ofensivas. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Bagaei, la calificó de "responsable" y "generosa".

https://noticiaslatam.lat/20260523/de-piloto-a-pasajero-como-trump-golpea-a-netanyahu-al-echarlo-de-las-negociaciones-sobre-iran-1173579843.html

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