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Lula y Bolsonaro están empatados de cara a las elecciones generales de Brasil, muestran las encuestas

Lula y Bolsonaro están empatados de cara a las elecciones generales de Brasil, muestran las encuestas

Sputnik Mundo

El actual presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro —los principales candidatos para las elecciones generales de octubre... 13.05.2026, Sputnik Mundo

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Por ahora, se espera que más de 10 candidatos participen en la contienda electoral. Sin embargo, las proyecciones indican que ninguno lograría obtener la mayoría absoluta en la primera vuelta.De acuerdo con los escenarios previstos para la segunda vuelta —en la que se enfrentarían el actual mandatario y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023)—, Lula obtendría el 42% de los votos válidos frente al 41% de Flavio Bolsonaro, lo que configura un empate técnico, ya que el margen de error del sondeo es de 2%.En una encuesta anterior, de abril, era el senador quien aparecía un punto por encima, mientras que en marzo estaban numéricamente empatados, con 41% cada uno, por lo que ya suman tres meses consecutivos de empate.No obstante, el sondeo actual es algo más favorable a Lula, no solo porque está por primera vez ligeramente por delante de su rival, sino porque también cayó su nivel de desaprobación. El porcentaje de brasileños que reprueban la gestión de Lula pasó del 52% en abril al 49% actual y los que lo aprueban subió del 43% al 46%.La evaluación negativa del Gobierno en su conjunto era del 42% y ahora es del 39%, y la positiva pasó del 31% al 34%, mientras que los que consideran la gestión regular pasó del 26% de abril al 25% ahora.En las últimas semanas, el Gobierno realizó varios anuncios con potencial impacto electoral, como un programa de renegociación de deudas, que puede ayudar a millones de familias, y un plan para luchar contra el crimen organizado.Además, tuvo lugar la reunión entre Lula y el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca, que el Gobierno brasileño consideró un éxito. El 43% de los encuestados considera que Lula salió más fuerte de ese encuentro, frente al 26% que lo ve más debilitado y el 13% que considera que salió igual.La encuesta fue encargada por Genial Investimentos y se realizó entre los días 8 y 11 de mayo con base en 2.004 entrevistas a personas de 16 años o más.

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