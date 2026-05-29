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Irán no planea trasladar uranio enriquecido fuera del país, declara un parlamentario iraní

Irán no planea trasladar uranio enriquecido fuera del país, declara un parlamentario iraní

Sputnik Mundo

Irán no tiene previsto trasladar uranio enriquecido fuera del país, declaró a Sputnik el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní... 29.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-29T08:45+0000

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"No tenemos ningún plan de trasladar uranio enriquecido fuera del país. Sinceramente, ni siquiera entiendo de dónde surgen este tipo de preguntas. No tenemos intención de entregar nuestro uranio enriquecido ni a terceros países, ni a intermediarios, ni a ningún otro lugar", afirmó Azizi.El parlamentario subrayó que Irán estableció el control del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz de forma permanente, y no temporal y "gestiona el estrecho de acuerdo con sus propias normas y mecanismos".En este contexto Estados Unidos debe "abandonar la ilusión" de que las medidas de Irán en relación con el estrecho de Ormuz son de carácter local o a corto plazo, añadió.Para que las negociaciones con Teherán tengan éxito, Washington debe dejar de incumplir sus compromisos, instó Azizi."EEUU ha incumplido sus promesas en repetidas ocasiones. La larga experiencia de Irán en sus relaciones con Estados Unidos demuestra que Washington no da importancia ni a los compromisos ni a los acuerdos. Precisamente por eso, hoy en día el principal factor que impide alcanzar un acuerdo sostenible sigue siendo el comportamiento de la parte estadounidense", explicó.Según él, Estados Unidos debe cambiar su actitud."Estados Unidos debe replantearse su actitud. De lo contrario, este proceso no dará los resultados deseados", aseguró.

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