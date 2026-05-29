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"Alternativa de cooperación": Cuba realiza seminario sobre lazo de la isla con UEEA y BRICS

"Alternativa de cooperación": Cuba realiza seminario sobre lazo de la isla con UEEA y BRICS

Sputnik Mundo

La Habana es la sede del Seminario científico-práctico sobre el tema 'Cuba-Unión Económica Euroasiática (UEEA)-América Latina: Vectores de interacción... 29.05.2026, Sputnik Mundo

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Una de las ponentes en este evento fue la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo quien, en entrevista para Sputnik, resaltó la importante de la participación activa de la isla mediante proyectos concretos, tanto en la Unión Económica UEEA, dentro de la cual funge como nación observadora desde hace un lustro, así como en los BRICS, donde ingresó hace poco más de un año como país socio.En opinión de la funcionaria, ambos mecanismos regionales demuestran que es posible la materialización de una colaboración fructífera y mutuamente beneficiosa para los estados miembros.Rodríguez Camejo señaló que, en el caso de la isla, es fundamental crear esas alianzas e intervenir de manera activa en ellas, debido a que es un país afectado por un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, con una hostilidad incrementada recientemente, órdenes ejecutivas y un cerco energético.Ello, "no solo desde el punto de vista declarativo, con la denuncia a este bloqueo y al irrespeto que a nivel global hoy intenta entronizar Washington en las relaciones internacionales, es decir, el irrespeto al derecho internacional y a la Carta de la ONU, sino también a través de proyectos prácticos donde Cuba tiene potencialidades", agregó.Una cooperación activaEn este sentido, la viceministra mencionó las capacidades de la mayor de las Antillas en los ámbitos de salud, biotecnología, industria biofarmacéutica, turismo, y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, situada en la occidental provincia de Artemisa, "con grandes posibilidades para convertirse en un hub logístico y un puente entre los países de la UEEA, los BRICS y América Latina".De acuerdo con Rodríguez Camejo existen numerosas oportunidades asociadas a ese intercambio mutuamente beneficioso, "imprescindible para países como Cuba, pero que también es muy fructífero para los miembros de estas agrupaciones".Subrayó que La Habana mantiene vínculos diplomáticos y de cooperación con los integrantes de los dos grupos que "centran su relacionamiento en el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, la no discriminación y la no interferencia en los asuntos internos de los estados, así como, el respeto a la soberanía, la libre determinación de los pueblos e integridad territorial".Respecto a la relación con Rusia, la vicetitular mencionó que es un aliado estratégico y agradeció "muy profundamente la solidaridad mostrada en estos tiempos tan complejos y difíciles para Cuba, asediada y sitiada por EEUU, donde reiteradamente Moscú ha denunciado de manera explícita y contundente el bloqueo y las recientes órdenes ejecutivas contra nuestro país".Sobre Sputnik, Rodríguez Camejo consideró que este medio de comunicación y otros similares en el Sur Global "son muy relevantes para decir la verdad de los pueblos, transmitir la información de manera objetiva y real, en medio de esta guerra psicológica y cognitiva que vive la isla, pero que experimentan otros países como Rusia".Puntualizó que hoy "se nos trata de desinformar, nos tratan de imponer modelos y percepciones del mundo y es muy importante que medios como Sputnik lleven la verdad con objetividad y transparencia de lo que sucede en nuestras sociedades".Cooperación científico-técnicaPor su parte, Rudy Montero Mata, vicetitular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la isla, afirmó a Sputnik que la mayor de las Antillas puede aportar a estos bloques su experiencia y desarrollo en áreas como biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, turismo y estudios ambientales.El viceministro aludió, asimismo, a la firma reciente con la UEEA de un plan de acción, forjado como una hoja de ruta para la cooperación multisectorial, encaminada a la consolidación de los vínculos económicos, comerciales y científicos entre las naciones miembros y el país caribeño, durante el periodo 2026-2030."Vemos como una gran alianza y proyección estratégica de trabajo, la posibilidad de contar con plataformas dentro de la UEEA. Para los territorios de América Latina y el Caribe resultan imprescindibles estos vínculos estratégicos en el impulso y construcción de nuevas iniciativas asociadas a programas científicos", expresó.Remarcó que, entre los propósitos, está la búsqueda de financiamiento de planes de investigación, "mecanismos que puedan poner en marcha iniciativas asociadas a la energía, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y otros temas incluidos dentro de nuestro Plan de Desarrollo Nacional".Añadió que, con Rusia, mantienen un programa de colaboración desde hace muchos años y forma parte de los resultados de la Comisión Intergubernamental, con especial énfasis en las universidades y los centros científicos."Hay ejemplos como el Instituto de Geofísica y Astronomía de Cuba que avanza en la concepción de observatorios científicos; otras instituciones expresan ese intercambio en la biotecnología y las ciencias sociales. Existen todavía muchas oportunidades que pueden representar beneficios y una mejor calidad de vida y desarrollo sostenible para ambos países", puntualizó.Potencialidades de CubaDe igual manera, la experta de la nación caribeña Gladys Hernández recordó, en declaraciones a este medio, los históricos lazos entre La Habana y los integrantes de la UEEA.En opinión de la académica del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), el mecanismo persigue una serie de principios sociales, políticos y económicos que son acordes con las políticas que desarrolla Cuba. "Mantenemos valiosos vínculos que pueden ser muy relevantes en medio del contexto actual donde estamos tan asediados por sanciones y bloqueos", afirmó."Cuba posee un potencial agrícola que pudiera ampliarse aún más, si tuviésemos las condiciones adecuadas. En la era de la ciencia y el conocimiento, los avances que ha alcanzado la isla en algunas esferas como salud y educación, sobre bases económicas relativamente pobres, pueden ser sustanciales para esta comunidad", concluyó.La mayor de las Antillas mantiene el estatus de estado observador de la UEEA desde diciembre de 2020. Su incorporación como país socio a los BRICS se aprobó durante la Cumbre celebrada en Kazán, Rusia, en octubre de 2024, y se materializó el 1 de enero de 2025.

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