Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260529/cuba-agradece-a-rusia-su-ayuda-con-los-suministros-de-petroleo-1173643975.html
Cuba agradece a Rusia su ayuda con los suministros de petróleo
Cuba agradece a Rusia su ayuda con los suministros de petróleo
Sputnik Mundo
Cuba agradece a Rusia su ayuda con los suministros de petróleo en el contexto del bloqueo energético contra el país insular, declaró el vicepresidente de la... 29.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-29T12:42+0000
2026-05-29T12:42+0000
internacional
cuba
rusia
raúl castro
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1d/1173644164_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_c24db0e0ec74691deee0e2d62431f66c.jpg
"Desde principios de este año, solo ha llegado a nuestro país un buque con 100 000 toneladas de petróleo. Esto ha sido posible gracias a la ayuda de la Federación de Rusia, a la que expresamos nuestro más sincero agradecimiento", afirmó.En este contexto, instó a los países de la UEE a invertir en la economía de la isla, en particular en sectores de importancia estratégica."Una de las prioridades es fomentar la participación de los inversores e instituciones financieras euroasiáticas en el desarrollo económico y social de Cuba, especialmente en ámbitos de importancia estratégica", indicó.Además, expresó su agradecimiento a los países de la UEE por su solidaridad ante la presión ejercida por EEUU, al destacar que su país es objeto hoy de una guerra económica criminal impuesta por el Gobierno estadounidense.Salvador Valdés Mesa calificó las acusaciones de Washington contra el exlíder de la isla, Raúl Castro, de calumnias y de provocación política infundada."Nos amenazan con una agresión militar basada en manipulaciones y mentiras, intentando presentar a Cuba como una amenaza para los Estados Unidos, además de lanzar la última calumnia infame contra el general del Ejército y líder de la revolución, Raúl Castro Ruz, lo que constituye asimismo un acto vergonzoso, una provocación política carente de todo fundamento jurídico", aseveró.
https://noticiaslatam.lat/20260521/no-tiene-precedentes-el-kremlin-denuncia-el-bloqueo-estadounidense-a-cuba-1173552085.html
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1d/1173644164_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_c40f3b154384c675b928cb9d7b9db474.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cuba, rusia, raúl castro
cuba, rusia, raúl castro

Cuba agradece a Rusia su ayuda con los suministros de petróleo

12:42 GMT 29.05.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaEl presidente kirguizo Sadyr Japarov, el presidente ruso Vladímir Putin y el vicepresidente de Cuba Salvador Valdés Mesa
El presidente kirguizo Sadyr Japarov, el presidente ruso Vladímir Putin y el vicepresidente de Cuba Salvador Valdés Mesa - Sputnik Mundo, 1920, 29.05.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Cuba agradece a Rusia su ayuda con los suministros de petróleo en el contexto del bloqueo energético contra el país insular, declaró el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa durante la reunión del Consejo Económico Euroasiático Supremo en Astaná.
"Desde principios de este año, solo ha llegado a nuestro país un buque con 100 000 toneladas de petróleo. Esto ha sido posible gracias a la ayuda de la Federación de Rusia, a la que expresamos nuestro más sincero agradecimiento", afirmó.
En este contexto, instó a los países de la UEE a invertir en la economía de la isla, en particular en sectores de importancia estratégica.
"Una de las prioridades es fomentar la participación de los inversores e instituciones financieras euroasiáticas en el desarrollo económico y social de Cuba, especialmente en ámbitos de importancia estratégica", indicó.
La reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - Sputnik Mundo, 1920, 21.05.2026
América Latina
"No tiene precedentes": El Kremlin denuncia el bloqueo estadounidense a Cuba
21 de mayo, 15:03 GMT
Además, expresó su agradecimiento a los países de la UEE por su solidaridad ante la presión ejercida por EEUU, al destacar que su país es objeto hoy de una guerra económica criminal impuesta por el Gobierno estadounidense.
Salvador Valdés Mesa calificó las acusaciones de Washington contra el exlíder de la isla, Raúl Castro, de calumnias y de provocación política infundada.
"Nos amenazan con una agresión militar basada en manipulaciones y mentiras, intentando presentar a Cuba como una amenaza para los Estados Unidos, además de lanzar la última calumnia infame contra el general del Ejército y líder de la revolución, Raúl Castro Ruz, lo que constituye asimismo un acto vergonzoso, una provocación política carente de todo fundamento jurídico", aseveró.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала