https://noticiaslatam.lat/20260529/cuba-agradece-a-rusia-su-ayuda-con-los-suministros-de-petroleo-1173643975.html
Cuba agradece a Rusia su ayuda con los suministros de petróleo
Cuba agradece a Rusia su ayuda con los suministros de petróleo
Sputnik Mundo
Cuba agradece a Rusia su ayuda con los suministros de petróleo en el contexto del bloqueo energético contra el país insular, declaró el vicepresidente de la... 29.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-29T12:42+0000
2026-05-29T12:42+0000
2026-05-29T12:42+0000
internacional
cuba
rusia
raúl castro
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1d/1173644164_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_c24db0e0ec74691deee0e2d62431f66c.jpg
"Desde principios de este año, solo ha llegado a nuestro país un buque con 100 000 toneladas de petróleo. Esto ha sido posible gracias a la ayuda de la Federación de Rusia, a la que expresamos nuestro más sincero agradecimiento", afirmó.En este contexto, instó a los países de la UEE a invertir en la economía de la isla, en particular en sectores de importancia estratégica."Una de las prioridades es fomentar la participación de los inversores e instituciones financieras euroasiáticas en el desarrollo económico y social de Cuba, especialmente en ámbitos de importancia estratégica", indicó.Además, expresó su agradecimiento a los países de la UEE por su solidaridad ante la presión ejercida por EEUU, al destacar que su país es objeto hoy de una guerra económica criminal impuesta por el Gobierno estadounidense.Salvador Valdés Mesa calificó las acusaciones de Washington contra el exlíder de la isla, Raúl Castro, de calumnias y de provocación política infundada."Nos amenazan con una agresión militar basada en manipulaciones y mentiras, intentando presentar a Cuba como una amenaza para los Estados Unidos, además de lanzar la última calumnia infame contra el general del Ejército y líder de la revolución, Raúl Castro Ruz, lo que constituye asimismo un acto vergonzoso, una provocación política carente de todo fundamento jurídico", aseveró.
https://noticiaslatam.lat/20260521/no-tiene-precedentes-el-kremlin-denuncia-el-bloqueo-estadounidense-a-cuba-1173552085.html
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1d/1173644164_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_c40f3b154384c675b928cb9d7b9db474.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cuba, rusia, raúl castro
Cuba agradece a Rusia su ayuda con los suministros de petróleo
Cuba agradece a Rusia su ayuda con los suministros de petróleo en el contexto del bloqueo energético contra el país insular, declaró el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa durante la reunión del Consejo Económico Euroasiático Supremo en Astaná.
"Desde principios de este año, solo ha llegado a nuestro país un buque con 100 000 toneladas de petróleo. Esto ha sido posible gracias a la ayuda de la Federación de Rusia, a la que expresamos nuestro más sincero agradecimiento", afirmó.
En este contexto, instó a los países de la UEE a invertir en la economía de la isla, en particular en sectores de importancia estratégica.
"Una de las prioridades es fomentar la participación de los inversores e instituciones financieras euroasiáticas en el desarrollo económico y social de Cuba, especialmente en ámbitos de importancia estratégica", indicó.
Además, expresó su agradecimiento a los países de la UEE por su solidaridad ante la presión ejercida por EEUU, al destacar que su país es objeto hoy de una guerra económica criminal impuesta por el Gobierno estadounidense.
Salvador Valdés Mesa calificó las acusaciones de Washington contra el exlíder de la isla, Raúl Castro, de calumnias y de provocación política infundada.
"Nos amenazan con una agresión militar basada en manipulaciones y mentiras, intentando presentar a Cuba como una amenaza para los Estados Unidos, además de lanzar la última calumnia infame contra el general del Ejército y líder de la revolución, Raúl Castro Ruz, lo que constituye asimismo un acto vergonzoso, una provocación política carente de todo fundamento jurídico", aseveró.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.