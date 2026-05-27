https://noticiaslatam.lat/20260527/el-parlamento-de-cuba-alerta-a-las-instituciones-internacionales-sobre-la-real-y-peligrosa-amenaza-1173620810.html

El Parlamento de Cuba alerta a las instituciones internacionales sobre "la real y peligrosa amenaza" de EEUU

El Parlamento de Cuba alerta a las instituciones internacionales sobre "la real y peligrosa amenaza" de EEUU

Sputnik Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba, Esteban Lazo, envió comunicaciones oficiales a diez organizaciones... 27.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-27T17:31+0000

2026-05-27T17:31+0000

2026-05-27T17:31+0000

américa latina

cuba

eeuu

📰 bloqueo económico contra cuba

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1b/1173620632_99:101:998:607_1920x0_80_0_0_d43aba513af81b3ebb0ce2139df1ab0f.jpg

Las cartas fueron dirigidas a la Unión Interparlamentaria, la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, el Foro Parlamentario de los BRICS, la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el Parlamento Panafricano, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el Parlamento del Mercosur (Parlasur), el Parlamento Andino (Parlandino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ParlAmericas.Esteban Lazo advirtió que, en medio de la escalada impulsada por el Gobierno de Donald Trump, se emitieron órdenes ejecutivas que endurecen "a niveles extremos" el bloqueo económico, comercial y financiero, así como el cerco energético y otras medidas coercitivas unilaterales de EEUU hacia la isla.El titular del Parlamento solicitó "la movilización y pronunciamientos de apoyo a la justa y legítima causa del pueblo de Cuba" para prevenir una acción militar que provocaría una "catástrofe humanitaria" y desestabilizaría la región de América Latina como zona de paz.También reiteró la disposición al diálogo con el Gobierno estadounidense sobre la base del respeto a la soberanía de la isla y al derecho internacional.Las tensiones entre Washington y La Habana escalaron desde inicios de este año, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela, en la que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunció una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 94 años, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate. En un comunicado separado, el Departamento de Justicia estadounidense indicó que Castro y otros cinco funcionarios podrían enfrentarse a la pena de muerte o a cadena perpetua, si son declarados culpables de los cargos.Lazo tildó de "infame" la acusación del Departamento de Justicia de EEUU contra Castro.El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó en redes sociales afirmando que la acusación contra su predecesor carece de fundamento jurídico y busca justificar una eventual agresión militar de EEUU contra la isla.

https://noticiaslatam.lat/20260527/cuba-acusa-ante-la-onu-que-el-bloqueo-energetico-de-eeuu-es-un-acto-de-guerra-1173614858.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cuba, eeuu, 📰 bloqueo económico contra cuba