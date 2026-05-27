El Parlamento de Cuba alerta a las instituciones internacionales sobre "la real y peligrosa amenaza" de EEUU
© AP Photo / Ismael FranciscoMotocicletas policiales permanecen estacionadas cerca del Capitolio Nacional mientras la Policía monta guardia en La Habana, Cuba, el 12 de julio de 2021
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El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba, Esteban Lazo, envió comunicaciones oficiales a diez organizaciones interparlamentarias internacionales, para alertar sobre la "peligrosa amenaza de una agresión militar directa" de EEUU contra la isla, informó el Legislativo.
"En las misivas enviadas (…) el titular del legislativo cubano les ha informado sobre las recientes declaraciones del Gobierno Revolucionario y del Consejo de Estado de nuestro país, en las cuales se ha alertado que Cuba se encuentra en estos momentos bajo la real y peligrosa amenaza de una agresión militar directa por parte del Gobierno de Estados Unidos", publicó el Parlamento cubano en su sitio web.
Las cartas fueron dirigidas a la Unión Interparlamentaria, la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, el Foro Parlamentario de los BRICS, la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el Parlamento Panafricano, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el Parlamento del Mercosur (Parlasur), el Parlamento Andino (Parlandino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ParlAmericas.
Esteban Lazo advirtió que, en medio de la escalada impulsada por el Gobierno de Donald Trump, se emitieron órdenes ejecutivas que endurecen "a niveles extremos" el bloqueo económico, comercial y financiero, así como el cerco energético y otras medidas coercitivas unilaterales de EEUU hacia la isla.
El titular del Parlamento solicitó "la movilización y pronunciamientos de apoyo a la justa y legítima causa del pueblo de Cuba" para prevenir una acción militar que provocaría una "catástrofe humanitaria" y desestabilizaría la región de América Latina como zona de paz.
También reiteró la disposición al diálogo con el Gobierno estadounidense sobre la base del respeto a la soberanía de la isla y al derecho internacional.
Las tensiones entre Washington y La Habana escalaron desde inicios de este año, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela, en la que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunció una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 94 años, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate. En un comunicado separado, el Departamento de Justicia estadounidense indicó que Castro y otros cinco funcionarios podrían enfrentarse a la pena de muerte o a cadena perpetua, si son declarados culpables de los cargos.
Lazo tildó de "infame" la acusación del Departamento de Justicia de EEUU contra Castro.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó en redes sociales afirmando que la acusación contra su predecesor carece de fundamento jurídico y busca justificar una eventual agresión militar de EEUU contra la isla.
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