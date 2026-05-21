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"No tiene precedentes": El Kremlin denuncia el bloqueo estadounidense a Cuba

"No tiene precedentes": El Kremlin denuncia el bloqueo estadounidense a Cuba

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El bloqueo estadounidense a Cuba tiene consecuencias catastróficas para los habitantes de la isla, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov... 21.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-21T15:03+0000

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"El bloqueo en sí no tiene precedentes. Y las catastróficas consecuencias humanitarias de este bloqueo para la población de la isla, tampoco", destacó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas.Agregó que el Kremlin no aprueba los métodos de presión violenta que Estados Unidos emplea contra altos dirigentes del Gobierno de Cuba. Comentó así las acusaciones estadounidenses contra el expresidente cubano Raúl Castro. El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, confirmó la presentación de cargos contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses.Agregó que los acusados encaran "delitos adicionales, incluyendo destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato". Como declaró el propio Blanche, las acusaciones contra Raúl Castro se convirtieron en el primer caso de este tipo contra la máxima dirigencia de Cuba en casi 70 años.Los cargos están relacionados con el incidente de 1996, cuando cazas cubanos derribaron dos aeronaves pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización de derechos humanos fundada por exiliados cubanos en Miami. Las FFAA cubanas estaban entonces dirigidas por Raúl Castro. Cuatro tripulantes murieron en el incidente. El Gobierno cubano alegó la violación de su espacio aéreo como motivo de esta decisión. Sin embargo, una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el ataque se produjo en territorio neutral.A su vez, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló que las acusaciones de EEUU contra Raúl Castro carecen de fundamento jurídico y tienen como objetivo justificar la agresión contra la isla.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha estado atravesando una crisis de combustible, que Rusia ayudó a superar con el envío de 100.000 toneladas de petróleo como ayuda humanitaria.

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