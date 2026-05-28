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"Burda manipulación": la vicecanciller cubana denuncia los pretextos de EEUU para justificar su escalada contra la isla

"Burda manipulación": la vicecanciller cubana denuncia los pretextos de EEUU para justificar su escalada contra la isla

Sputnik Mundo

El Gobierno de Estados Unidos está "fabricando pretextos" para justificar su escalada contra la isla caribeña, como es el caso de las recientes acusaciones... 28.05.2026, Sputnik Mundo

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Recientemente, a esos pretextos se ha sumado la acusación contra Raúl Castro, que es "burda", "fraudulenta" y "sospechosamente oportunista", cuando se basa en un hecho ocurrido hace 30 años y sobre el que Washington tuvo "total y absoluta responsabilidad", señaló Vidal.El 20 de mayo, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunció una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 94 años, por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate. En un comunicado separado, el Departamento de Justicia estadounidense indicó que Castro y otros cinco funcionarios podrían enfrentarse a la pena de muerte o a cadena perpetua, si son declarados culpables de los cargos.Según la vicecanciller cubana, en esa oportunidad el Gobierno cubano alertó de forma reiterada sobre las violaciones al espacio aéreo, cometidas por aeronaves estadounidenses, y agotó todas las vías diplomáticas para advertir sobre las consecuencias de tales vuelos. La acusación actual, subrayó, es una "burda manipulación" de la historia y de la verdad, que Washington quiere usar como pretexto para tratar de dañar y desacreditar la imagen de uno de los líderes de la revolución socialista que triunfó en 1959.Hay una larga lista de pretextos que el Gobierno estadounidense ha estado articulando, pues tratan de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos para justificar sus medidas de castigo colectivo y amenazas, indicó la vicecanciller.En sus palabras, la agresión contra Cuba se remonta desde los inicios de la Revolución y en estos momentos, esa agresión "se está intensificando, se están usando todas las herramientas para tratar de doblegar a un país, castigando a su pueblo" y sometiéndolo a condiciones insoportables, privándole de todos los medios de subsistencia.Las tensiones entre Washington y La Habana escalaron desde inicios de este año, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela, en la que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha estado atravesando una crisis de combustible, que Rusia ayudó a superar con el envío de 100.000 toneladas de petróleo como ayuda humanitaria.

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