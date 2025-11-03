https://noticiaslatam.lat/20251103/cambio-de-roles-en-europa-las-economias-del-norte-que-antes-eran-fuertes-ahora-se-quedan-atras-1168144786.html

Cambio de roles en Europa: las economías del norte, que antes eran fuertes, ahora se quedan atrás

La crisis de deuda de inicios de los 2010 pintó a Europa partida en dos: un núcleo responsable capitaneado por Alemania, frente a los "derrochadores" del sur, Portugal, Italia, Grecia y España (PIGS), tildados a menudo con ese acrónimo peyorativo.Como se señala en el artículo, "hoy la imagen es inversa. Las tres economías más grandes de la UE —Francia, Reino Unido y Alemania— están atrapadas en un ciclo de bajo crecimiento, lo que provoca un aumento de los déficits presupuestarios".En contraste, el sur se erige como el faro de esperanza: España avanza un 3,5%, Grecia un 2,3%, duplicando el ritmo de Francia y Reino Unido.Este cambio de roles es un resultado inesperado de las duras medidas de la década de 2010. Los programas de austeridad impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores europeos "dejaron cicatrices".Este éxito se debe en parte al turismo —en Grecia y Chipre hay un boom de la construcción— y a los esfuerzos por atraer inversiones e introducir medidas de austeridad, mientras que a los países del norte les resulta políticamente difícil recortar gastos.El envejecimiento de la población, la transición verde, el aumento de los intereses por deudas y la defensa requieren gastos cada vez mayores, y "la fragmentación política solo agrava la crisis".Asimismo, se reportó que la primera economía de Europa —Alemania— lleva tres años en números rojos. Como declararon en la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemanas (DIHK, por sus siglas en alemán), no ven signos de recuperación económica: ninguno de los indicadores clave ha mejorado y se espera una reducción del PIB en un 0,3%.A pesar del crecimiento de los Estados periféricos de Europa, según estimaciones de algunos expertos, en los próximos años toda Europa podría enfrentar crisis de deuda que sacudan el sistema financiero mundial. Y estos riesgos son especialmente altos en Francia e Italia, como se señala en el informe de Roscongress.

