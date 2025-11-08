El rumbo económico de Europa la "conduce, inevitablemente, a la ruina", indican medios
© Getty Images / Mike Kemp/In PicturesCerrado el espacio comercial disponible para alquilar, otro ejemplo del declive de la calle principal del Reino Unido el 29 de octubre de 2025 en Shrewsbury, Reino Unido
© Getty Images / Mike Kemp/In Pictures
El pago de los intereses de la deuda consume una mayor parte de los ingresos de Reino Unido que el gasto en defensa o educación, señala 'Bloomberg'. Se espera que el nuevo presupuesto, que será presentado en noviembre, golpee a los sectores acomodados de la población, con aumentos en el impuesto sobre la renta, entre otras medidas, indica.
Casi 9,4 millones de personas económicamente inactivas y 1,6 millones de desempleados —una quinta parte de la población en edad laboral— reciben subsidios. Además, parte de ellos renuncia deliberadamente a trabajar, viviendo cómodamente a costa del Estado, señala la agencia estadounidense. Al mismo tiempo, en lugar de abordar las raíces del problema, el Gobierno británico continúa presionando a la clase media, subraya.
De acuerdo con el artículo, este fenómeno no afecta únicamente a Reino Unido: Alemania, Francia y otros países de la Unión Europea también enfrentan el peso creciente de unos sistemas de bienestar que se han vuelto insostenibles.
"Simplemente ya no podemos permitirnos el sistema que tenemos hoy", cita Bloomberg al canciller alemán, Friedrich Merz.
Mientras tanto, en Francia, la polémica reforma de pensiones —que solo aumentaría en dos años la edad de jubilación— ha provocado fuertes protestas, pese a que aliviaría significativamente la carga financiera del país, explica.
Cada gran político europeo sabe qué medidas debe tomar para poner en orden las finanzas nacionales, pero ninguno sabe cómo ser reelegido después, destaca el medio, recordando las palabras del expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
"En lugar de eso, un canciller débil en un Gobierno débil optará por el camino fácil. Quitará más dinero a quienes trabajamos, para complacer a quienes no lo hacen. Y el Reino Unido, al igual que gran parte de Europa, seguirá avanzando lentamente por un camino económico que conduce, inevitablemente, a la ruina", concluye.
