El rumbo económico de Europa la "conduce, inevitablemente, a la ruina", indican medios

08.11.2025

Casi 9,4 millones de personas económicamente inactivas y 1,6 millones de desempleados —una quinta parte de la población en edad laboral— reciben subsidios. Además, parte de ellos renuncia deliberadamente a trabajar, viviendo cómodamente a costa del Estado, señala la agencia estadounidense. Al mismo tiempo, en lugar de abordar las raíces del problema, el Gobierno británico continúa presionando a la clase media, subraya.De acuerdo con el artículo, este fenómeno no afecta únicamente a Reino Unido: Alemania, Francia y otros países de la Unión Europea también enfrentan el peso creciente de unos sistemas de bienestar que se han vuelto insostenibles.Mientras tanto, en Francia, la polémica reforma de pensiones —que solo aumentaría en dos años la edad de jubilación— ha provocado fuertes protestas, pese a que aliviaría significativamente la carga financiera del país, explica.Cada gran político europeo sabe qué medidas debe tomar para poner en orden las finanzas nacionales, pero ninguno sabe cómo ser reelegido después, destaca el medio, recordando las palabras del expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

