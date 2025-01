https://noticiaslatam.lat/20250123/el-senado-de-francia-respalda-el-polemico-proyecto-de-presupuesto-para-2025-1160709194.html

El Senado de Francia respalda el polémico proyecto de presupuesto para 2025

El Senado de Francia respalda el polémico proyecto de presupuesto para 2025

Sputnik Mundo

PARÍS (Sputnik) – El Senado (Cámara alta del Parlamento de Francia) avaló este 23 de enero el controvertido proyecto de ley del presupuesto para 2025, que le... 23.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-23T23:53+0000

2025-01-23T23:53+0000

2025-01-23T23:53+0000

internacional

📈 mercados y finanzas

michel barnier

francia

gobierno de francia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/17/1160711600_0:78:3070:1805_1920x0_80_0_0_3f9c64eb2825a734e5872ab8ea2c5210.jpg

Así, 217 senadores votaron a favor de la propuesta y 105 en contra. Aunque el resultado de la votación era de esperar, ya que la mayoría de centro-derecha de la Cámara alta apoya al Gobierno, la aprobación del borrador supuso el primer paso de respaldo al primer ministro actual, François Bayrou. El proyecto de ley será examinado el 30 de enero por la llamada comisión paritaria mixta, compuesta por siete senadores y siete diputados de la Cámara baja (Asamblea Nacional), que deberá acordar el texto que se someterá a votación en la Asamblea Nacional el próximo 3 de febrero. Si la comisión no llega a un consenso, el texto será revisado de nuevo por ambas cámaras parlamentarias. Para aprobar el proyecto lo antes posible y sin el voto de los diputados, Bayrou tiene la facultad de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución francesa, lo que le amenazaría con una nueva moción de censura. El proyecto de ley sobre el presupuesto para 2025, del que Francia aún no dispone debido a la dimisión del anterior Ejecutivo, fue redactado por el ex primer ministro Michel Barnier en octubre pasado. La iniciativa prevé medidas de austeridad en aras de reducir el déficit presupuestario, que rondará el 6% en 2024, así como recortar la deuda pública, que superó los 3,3 billones de euros y alcanzó el 113,7% del PIB. El texto fue rechazado en primera lectura en la Asamblea Nacional y suspendido tras una moción de censura contra el primer ministro por parte de la oposición y la consiguiente dimisión del gabinete.

https://noticiaslatam.lat/20241214/mas-de-la-mitad-de-los-franceses-dudan-que-el-nuevo-primer-ministro-recupere-la-estabilidad-1159776069.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, michel barnier, francia, gobierno de francia