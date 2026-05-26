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Nicaragua denuncia la persistencia del "yugo colonial" en América Latina

Nicaragua denuncia la persistencia del "yugo colonial" en América Latina

Sputnik Mundo

El coministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, afirmó que persisten naciones 'bajo yugo colonial', durante la inauguración en Managua del... 26.05.2026, Sputnik Mundo

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Moncada consideró oportuno hacer un balance crítico y colocó el tono geopolítico del evento al señalar que existen pueblos a los que todavía se les impide ejercer plenamente su derecho a gobernarse libremente.Durante la sesión inaugural, sostuvo que la mayoría de los países no autónomos se encuentran en América, mencionando directamente a Puerto Rico y las islas Malvinas, así como el respaldo de Nicaragua a la República Árabe Saharaui Democrática.El Gobierno de Nicaragua inauguró el seminario regional de la ONU con la participación de más de 110 representantes de territorios no autónomos, Estados miembros, expertos y funcionarios internacionales, quienes durante tres días debatirán en Managua propuestas y mecanismos para avanzar en los procesos de descolonización.Balance crítico "en momento propicio"El cocanciller nicaragüense dijo que el encuentro se desarrolla en “un momento propicio para hacer un balance crítico de los avances alcanzados e intensificar los esfuerzos”, en el marco del cuarto decenio internacional para la eliminación del colonialismo impulsado por Naciones Unidas.La presidenta del Comité Especial de Descolonización de la ONU, Mennisa Rambally, destacó que el seminario regional representa uno de los principales espacios multilaterales para revisar avances e impulsar soluciones concretas “caso por caso”.Representación diplomática mundialLa diplomática recordó, además, que este 2026 marca el 66 aniversario de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales y coincide con el inicio de la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos.Por su parte, Josiane Ambiehl, jefa de la Unidad de Descolonización del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, señaló que más de 80 naciones han alcanzado su independencia desde 1945 mediante los procesos promovidos por la ONU, aunque actualmente todavía existen 17 territorios no autónomos reconocidos por Naciones Unidas.El encuentro reúne 47 delegaciones de todo el mundo, con representantes de 39 países y ocho territorios no autónomos.

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