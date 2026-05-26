Nicaragua denuncia la persistencia del "yugo colonial" en América Latina

Moncada consideró oportuno hacer un balance crítico y colocó el tono geopolítico del evento al señalar que existen pueblos a los que todavía se les impide ejercer plenamente su derecho a gobernarse libremente.Durante la sesión inaugural, sostuvo que la mayoría de los países no autónomos se encuentran en América, mencionando directamente a Puerto Rico y las islas Malvinas, así como el respaldo de Nicaragua a la República Árabe Saharaui Democrática.El Gobierno de Nicaragua inauguró el seminario regional de la ONU con la participación de más de 110 representantes de territorios no autónomos, Estados miembros, expertos y funcionarios internacionales, quienes durante tres días debatirán en Managua propuestas y mecanismos para avanzar en los procesos de descolonización.Balance crítico "en momento propicio"El cocanciller nicaragüense dijo que el encuentro se desarrolla en “un momento propicio para hacer un balance crítico de los avances alcanzados e intensificar los esfuerzos”, en el marco del cuarto decenio internacional para la eliminación del colonialismo impulsado por Naciones Unidas.La presidenta del Comité Especial de Descolonización de la ONU, Mennisa Rambally, destacó que el seminario regional representa uno de los principales espacios multilaterales para revisar avances e impulsar soluciones concretas “caso por caso”.Representación diplomática mundialLa diplomática recordó, además, que este 2026 marca el 66 aniversario de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales y coincide con el inicio de la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos.Por su parte, Josiane Ambiehl, jefa de la Unidad de Descolonización del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, señaló que más de 80 naciones han alcanzado su independencia desde 1945 mediante los procesos promovidos por la ONU, aunque actualmente todavía existen 17 territorios no autónomos reconocidos por Naciones Unidas.El encuentro reúne 47 delegaciones de todo el mundo, con representantes de 39 países y ocho territorios no autónomos.
El coministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, afirmó que persisten naciones 'bajo yugo colonial', durante la inauguración en Managua del Seminario Regional del Caribe 2026 del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas.
Moncada consideró oportuno hacer un balance crítico y colocó el tono geopolítico del evento al señalar que existen pueblos a los que todavía se les impide ejercer plenamente su derecho a gobernarse libremente.
"Si bien los avances alcanzados son notables, aún persisten territorios no autónomos bajo yugo colonial, impidiéndoles ejercer plenamente su derecho inalienable a la autodeterminación, la independencia, la libertad y el control soberano de sus recursos naturales y de su propio destino”, manifestó.
Durante la sesión inaugural, sostuvo que la mayoría de los países no autónomos se encuentran en América, mencionando directamente a Puerto Rico y las islas Malvinas, así como el respaldo de Nicaragua a la República Árabe Saharaui Democrática.
"Recordamos que más de la mitad de los territorios no autónomos se encuentran en nuestra región de América Latina y el Caribe, incluidos los casos especiales de Puerto Rico y las islas Malvinas argentinas. Reafirmamos nuestro respaldo activo a sus legítimos derechos y los derechos de la República Árabe Saharaui Democrática", enfatizó el alto cargo.
El Gobierno de Nicaragua inauguró el seminario regional de la ONU con la participación de más de 110 representantes de territorios no autónomos, Estados miembros, expertos y funcionarios internacionales, quienes durante tres días debatirán en Managua propuestas y mecanismos para avanzar en los procesos de descolonización.
"Nicaragua será, como siempre lo ha sido, una casa abierta para la voz de los pueblos", expresó Moncada, al defender que el diálogo, la cooperación y "la lucha de los pueblos" son herramientas fundamentales para erradicar el colonialismo “en todas sus formas y manifestaciones”.
El cocanciller nicaragüense dijo que el encuentro se desarrolla en “un momento propicio para hacer un balance crítico de los avances alcanzados e intensificar los esfuerzos”, en el marco del cuarto decenio internacional para la eliminación del colonialismo impulsado por Naciones Unidas.
La presidenta del Comité Especial de Descolonización de la ONU, Mennisa Rambally, destacó que el seminario regional representa uno de los principales espacios multilaterales para revisar avances e impulsar soluciones concretas “caso por caso”.
"No existe una solución única para la descolonización. Cada territorio tiene su propia historia, circunstancias y aspiraciones", afirmó Rambally, quien defendió el diálogo sostenido y la cooperación internacional como herramientas esenciales para avanzar en soluciones prácticas.
La diplomática recordó, además, que este 2026 marca el 66 aniversario de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales y coincide con el inicio de la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos.
Por su parte, Josiane Ambiehl, jefa de la Unidad de Descolonización del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, señaló que más de 80 naciones han alcanzado su independencia desde 1945 mediante los procesos promovidos por la ONU, aunque actualmente todavía existen 17 territorios no autónomos reconocidos por Naciones Unidas.
"El seminario de este año ofrece una oportunidad importante para intercambiar ideas, revisar los avances e identificar enfoques innovadores", afirmó Ambiehl, quien llamó a "revitalizar el compromiso de poner fin al colonialismo y construir un futuro justo e inclusivo para todos".
El encuentro reúne 47 delegaciones de todo el mundo, con representantes de 39 países y ocho territorios no autónomos.
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