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Ortega reivindica la dignidad de Nicaragua en el aniversario de la gesta de Sandino

Ortega reivindica la dignidad de Nicaragua en el aniversario de la gesta de Sandino

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El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reafirmó que la paz es el valor central de este país centroamericano y aseguró que su defensa es el principio del... 05.05.2026, Sputnik Mundo

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La conmemoración de Managua recuerda la decisión del general Augusto César Sandino (1895-1934), de rechazar un acuerdo de desarme promovido en el contexto de la ocupación militar estadounidense en suelo nicaragüense en 1927, hecho considerado un símbolo de dignidad.En su intervención, Ortega señaló que sectores opositores, a los que se responsabiliza del golpe fallido en 2018, "continúan desde el extranjero promoviendo acciones contra el país" y aseguró que estos grupos estarían instando a una eventual intervención en la nación centroamericana.Presiones sin efectosEl mandatario nicaragüense sostuvo que las presiones de los opositores no han tenido efecto sobre la población y destacó lo que describió como la fortaleza histórica del pueblo nicaragüense que, como el de Cuba, no sucumbe a las amenazas."Y piensan que se puede estar lanzando este tipo de invasiones cuando tenemos a un pueblo, como el pueblo de Cuba, que tiene ya más de 60 años de estar siendo amenazado con las invasiones, pero el pueblo de Cuba es de los pueblos que ya le perdieron el miedo al miedo desde hace mucho tiempo", dijo Ortega.Asimismo, evocó la resistencia encabezada por Sandino como un referente vigente en la identidad nacional, resaltando la dignidad como el principal valor del país frente a amenazas externas. En ese sentido, aseveró que Nicaragua "tiene el derecho de defenderse", en caso de ser agredida.Durante el acto, el copresidente reiteró que su Gobierno continuará impulsando programas sociales, educativos y deportivos, en paralelo con la defensa de la estabilidad del país.

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