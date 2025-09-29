Nicaragua condena la discriminación xenófoba y las políticas migratorias de los países de "quienes se creen dueños del mundo"

https://noticiaslatam.lat/20250929/nicaragua-condena-la-discriminacion-xenofoba-y-las-politicas-migratorias-de-los-paises-de-quienes-1167000375.html
29.09.2025
"Denunciamos y condenamos, como pueblos agraviados por la discriminación xenófoba y la barbarie, la brutalidad y la falta completa de compasión con la que hemos sido y somos tratados en países cuya riqueza está construida sobre el expolio y el saqueo de las nuestras", destacó Denis Moncada durante la 80.° Asamblea General de las Naciones Unidas.Nicaragua, continuó, también condena "las terribles políticas migratorias, que desconocen el Derecho Humano, que violan los Derechos Humanos y que son reflejo y espejo del egoísmo y el desprecio de quienes se creen dueños del mundo".Agregó que la migración, exclusión, los imperdonables e injustificables insultos y amenazas son crímenes de lesa humanidad "que sin ninguna vergüenza se exhiben, como derecho superior de los imperialistas de la tierra"."Denunciamos y condenamos todas las insultantes y vulgares agresiones, atrevimientos verbales, políticos, económicos, comerciales y guerreristas, que constituyen también delitos de lesa humanidad, crímenes contra la seguridad, la tranquilidad, la justicia y la paz, bienes supremos de nuestros pueblos, que no pueden, ni deben, manosear o arrebatar", señaló el funcionario.
Nicaragua, junto a todos los pueblos del mundo, denuncia la discriminación xenófoba y la barbarie, las políticas migratorias y de bloqueo económico, expresó Denis Moncada, uno de los cancilleres de Nicaragua. En sus palabras, todo esto ocurre por parte de los países que desconocen el derecho humano y "se creen dueños del mundo".
"Denunciamos y condenamos, como pueblos agraviados por la discriminación xenófoba y la barbarie, la brutalidad y la falta completa de compasión con la que hemos sido y somos tratados en países cuya riqueza está construida sobre el expolio y el saqueo de las nuestras", destacó Denis Moncada durante la 80.° Asamblea General de las Naciones Unidas.
Nicaragua, continuó, también condena "las terribles políticas migratorias, que desconocen el Derecho Humano, que violan los Derechos Humanos y que son reflejo y espejo del egoísmo y el desprecio de quienes se creen dueños del mundo".
"Condenamos, nuevamente, todos los atropellos salvajes, atroces, incomprensibles a estas alturas de la vida, que las potencias imperialistas despliegan con sus políticas económicas, culturales y comerciales, pretendiendo continuar dominándonos, e intentando burdamente intimidarnos con sus estúpidos armamentos y aparatosos aparatajes militares, dirigidos contra la paz, en Asia, África y Nuestramérica Latina-Caribeña", subrayó.
Agregó que la migración, exclusión, los imperdonables e injustificables insultos y amenazas son crímenes de lesa humanidad "que sin ninguna vergüenza se exhiben, como derecho superior de los imperialistas de la tierra".
"Denunciamos y condenamos todas las insultantes y vulgares agresiones, atrevimientos verbales, políticos, económicos, comerciales y guerreristas, que constituyen también delitos de lesa humanidad, crímenes contra la seguridad, la tranquilidad, la justicia y la paz, bienes supremos de nuestros pueblos, que no pueden, ni deben, manosear o arrebatar", señaló el funcionario.
