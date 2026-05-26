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La crisis laboral golpea a los jóvenes británicos tras alzas fiscales, según un medio
La crisis laboral golpea a los jóvenes británicos tras alzas fiscales, según un medio
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El desempleo de larga duración en Reino Unido alcanzó su nivel más alto en casi una década, con cerca de 474.000 personas sin trabajo durante más de un año... 26.05.2026, Sputnik Mundo
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El número de personas en situación de desempleo de larga duración en Reino Unido llegó a su nivel más alto desde 2016, de acuerdo con cifras de la Office for National Statistics.Los datos oficiales muestran que alrededor de 474.000 personas llevan más de 12 meses sin trabajo, un incremento significativo registrado desde la llegada del Partido Laborista al poder en julio de 2024.Desde entonces, otras 129.000 personas fueron clasificadas dentro del desempleo prolongado, en un contexto marcado por desaceleración económica, mayores costos empresariales y endurecimiento fiscal.Economistas advierten que el desempleo de larga duración representa un riesgo estructural para la economía británica, debido a que, mientras más tiempo permanece una persona fuera del mercado laboral, más difícil resulta reincorporarse.Las cifras oficiales también muestran un deterioro importante entre los jóvenes de 16 a 24 años, cuya tasa de desempleo alcanzó 16,2%, el nivel más elevado desde 2015.De acuerdo con The Telegraph, el aumento del desempleo juvenil ha sido vinculado a las recientes decisiones del Gobierno británico de incrementar el salario mínimo y elevar las contribuciones patronales a la seguridad social.Analistas consideran que estas medidas han llevado a muchas empresas a reducir contrataciones, especialmente en sectores intensivos en mano de obra joven como comercio minorista y hostelería.Fergus Jimenez-England, economista del National Institute of Economic and Social Research, sostuvo que los jóvenes están absorbiendo el mayor impacto del enfriamiento del mercado laboral.Según datos citados por el medio, el número de jóvenes de entre 18 y 24 años en desempleo prolongado se ha duplicado desde 2016, mientras casi 640.000 personas de ese grupo etario reciben actualmente prestaciones por desempleo.El informe también revela que las vacantes laborales en Reino Unido descendieron a su nivel más bajo en cinco años, reflejando una menor disposición empresarial para contratar personal.Sectores como hostelería y comercio minorista figuran entre los más afectados, con una pérdida superior a 150.000 empleos durante el último año, según estadísticas oficiales.Por su parte, el secretario británico de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, defendió la estrategia gubernamental y aseguró que el Ejecutivo mantiene como prioridad combatir el desempleo juvenil y ampliar las oportunidades laborales, pese al impacto económico derivado de las tensiones internacionales y la desaceleración del mercado laboral.
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La crisis laboral golpea a los jóvenes británicos tras alzas fiscales, según un medio

07:52 GMT 26.05.2026
© AP Photo / Kirsty WigglesworthBig Ben en Reino Unido
Big Ben en Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
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El desempleo de larga duración en Reino Unido alcanzó su nivel más alto en casi una década, con cerca de 474.000 personas sin trabajo durante más de un año, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONS).
El número de personas en situación de desempleo de larga duración en Reino Unido llegó a su nivel más alto desde 2016, de acuerdo con cifras de la Office for National Statistics.
Los datos oficiales muestran que alrededor de 474.000 personas llevan más de 12 meses sin trabajo, un incremento significativo registrado desde la llegada del Partido Laborista al poder en julio de 2024.
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Desde entonces, otras 129.000 personas fueron clasificadas dentro del desempleo prolongado, en un contexto marcado por desaceleración económica, mayores costos empresariales y endurecimiento fiscal.
Economistas advierten que el desempleo de larga duración representa un riesgo estructural para la economía británica, debido a que, mientras más tiempo permanece una persona fuera del mercado laboral, más difícil resulta reincorporarse.
Las cifras oficiales también muestran un deterioro importante entre los jóvenes de 16 a 24 años, cuya tasa de desempleo alcanzó 16,2%, el nivel más elevado desde 2015.
De acuerdo con The Telegraph, el aumento del desempleo juvenil ha sido vinculado a las recientes decisiones del Gobierno británico de incrementar el salario mínimo y elevar las contribuciones patronales a la seguridad social.
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Analistas consideran que estas medidas han llevado a muchas empresas a reducir contrataciones, especialmente en sectores intensivos en mano de obra joven como comercio minorista y hostelería.
Fergus Jimenez-England, economista del National Institute of Economic and Social Research, sostuvo que los jóvenes están absorbiendo el mayor impacto del enfriamiento del mercado laboral.
"Existe el riesgo de que quienes se incorporan al mercado laboral se desanimen si no encuentran trabajo con la suficiente rapidez", afirmó el especialista.
Según datos citados por el medio, el número de jóvenes de entre 18 y 24 años en desempleo prolongado se ha duplicado desde 2016, mientras casi 640.000 personas de ese grupo etario reciben actualmente prestaciones por desempleo.
El informe también revela que las vacantes laborales en Reino Unido descendieron a su nivel más bajo en cinco años, reflejando una menor disposición empresarial para contratar personal.
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Sectores como hostelería y comercio minorista figuran entre los más afectados, con una pérdida superior a 150.000 empleos durante el último año, según estadísticas oficiales.
Por su parte, el secretario británico de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, defendió la estrategia gubernamental y aseguró que el Ejecutivo mantiene como prioridad combatir el desempleo juvenil y ampliar las oportunidades laborales, pese al impacto económico derivado de las tensiones internacionales y la desaceleración del mercado laboral.
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